Resumo das Notícias: BBB 26, IPVA, NASA, Michelin e Outros Destaques

Um compilado das notícias mais relevantes: reações sobre o BBB 26, situação do IPVA no Rio de Janeiro, novas imagens da NASA, e restaurantes brasileiros ganhando estrelas Michelin.

Irmã de Ana Paula Renault , participante do ' BBB 26 ', respondeu com firmeza às declarações de Munik, ex-colega de confinamento, sobre o fim da amizade entre elas. Chaiany, irmã de Ana Paula, utilizou suas redes sociais para expressar sua opinião, optando por um tom contido e direto: 'Vamos deixar os defuntos descansarem', declarou, demonstrando que não pretende alimentar polêmicas sobre o assunto. A reação de Chaiany surge em meio a diversas especulações e comentários sobre o distanciamento entre Ana Paula e Munik, um tema que tem gerado discussões entre os fãs do reality show. A fala da irmã de Ana Paula indica um desejo de encerrar o debate e evitar mais exposição de detalhes sobre o rompimento da amizade, priorizando o respeito e a privacidade. Além disso, Chaiany falou sobre o reencontro com a filha após sua saída do ' BBB 26 ', emocionando-se ao relatar a alegria de estar novamente com a criança. Ela também comentou sobre o beijo em Marciele durante o programa, e reagiu a possíveis rumores de um romance com Babu, afirmando: 'Está repreendido', desmistificando qualquer chance de um envolvimento amoroso com ele.

Em paralelo, as enquetes do 'BBB 26' continuam movimentando as redes sociais, com disputas acirradas entre os participantes. Às 21h20, a parcial da enquete indicava Juliano com 42,04% dos votos, Gabriela com 39,76% e Ana Paula com 18,2%. O cenário era diferente da tarde, quando Gabriela liderava a votação. Vale ressaltar que a enquete da Coluna Play não interfere no resultado oficial do programa, que é divulgado no site gshow.com/bbb. Os participantes do reality show, por outro lado, enfrentaram situações inusitadas e controversas dentro da casa. Milena, por exemplo, foi flagrada matando uma barata na cozinha e jogando o animal morto na direção de Samira, Chaiany e Gabriela. Edilson, em outro momento, foi criticado por não lavar as mãos após usar o banheiro e, em seguida, preparar feijão para os colegas. Ana Paula também protagonizou um momento polêmico ao reclamar com Milena sobre respingos de urina no banheiro. Outro incidente marcante foi a descoberta de fezes em uma das paredes do banheiro do Quarto Branco, gerando grande confusão entre os participantes.

Em outros temas, as notícias sobre o IPVA 2026 no Rio de Janeiro revelam que mais de 1,7 milhão de veículos estão inadimplentes, representando mais da metade da frota do estado. Embora o prazo de pagamento tenha expirado, os contribuintes ainda podem regularizar seus débitos. O Pix lidera entre as formas de quitação, mas o atraso gera multa e juros. No âmbito espacial, a NASA divulgou novas fotos da Terra e da Lua, capturadas durante a missão Artemis II. As imagens foram feitas a partir da cápsula Orion, no dia em que a tripulação atingiu o ponto mais distante do planeta, atravessando o lado escuro da Lua. Em relação à política, a votação de regras para o trabalho por aplicativos foi adiada, com o relator cobrando o governo. A oposição minimiza o caso de Ramagem, ex-deputado, contestando a Polícia Federal e classificando o episódio como um “procedimento padrão”. Por fim, o Brasil celebrou a conquista de três estrelas Michelin, sendo o primeiro país da América Latina a receber a cotação máxima. Os restaurantes Tuju e Evvai, em São Paulo, foram os agraciados com a terceira estrela, consolidando a excelência da gastronomia brasileira. Além disso, uma das menores nações do mundo declarou estado de emergência devido aos riscos de desabastecimento de combustível, em decorrência da guerra no Oriente Médio





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