Resultados da Premier League: Fulham vence, Tottenham respira, Arsenal lidera e West Ham escapa do rebaixamento

Confira os resultados dos principais jogos da Premier League, incluindo as vitórias de Fulham, Tottenham, Liverpool, West Ham e Arsenal, além de análises e informações sobre a luta por vagas na Champions League e contra o rebaixamento.

Acompanhe tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol mundial diretamente no WhatsApp! Siga o canal Lance! Futebol Internacional . Na Premier League , o Fulham conquistou uma importante vitória ao vencer o Aston Villa por 1 a 0 em casa, no Craven Cottage, aproximando-se da zona de classificação para as competições europeias.

O gol decisivo foi marcado por Sessegnon nos acréscimos da primeira etapa, aproveitando um rebote após defesa de Dibu Martinez. Apesar de um gol anulado de Castagne, o Fulham segurou o resultado. O Aston Villa, poupando jogadores para a semifinal da Europa League, não conseguiu aproveitar as chances criadas por Watkins e Morgan Rogers. Em um jogo crucial para evitar o rebaixamento, o Tottenham finalmente venceu na Premier League em 2026, derrotando o Wolverhampton por 1 a 0 no Molineux.

A vitória, a primeira de Roberto De Zerbi no comando do clube, veio com um gol de Joao Palhinha nos minutos finais, após cobrança de escanteio. Apesar da atuação de destaque do goleiro Kinsky, que evitou o empate do Wolverhampton, o Tottenham ainda se encontra na zona de rebaixamento, a dois pontos da salvação, com apenas quatro jogos restantes. A vitória do West Ham sobre o Everton complicou ainda mais a situação dos Spurs.

O Liverpool também garantiu uma importante vitória ao vencer o Crystal Palace por 3 a 1 em Anfield, com gols de Isak, Robertson e Wirtz, consolidando sua posição na luta por uma vaga na Champions League, apesar da lesão de Salah. Em um confronto emocionante no London Stadium, o West Ham virou o jogo contra o Everton, vencendo por 2 a 1 com um gol nos acréscimos de Callum Wilson, escapando da zona de rebaixamento.

O gol de Wilson veio em um momento crucial, após o empate de Dewsbury-Hall para o Everton, que havia igualado a vantagem inicial de Soucek. A arbitragem foi questionada pelo técnico do Everton, David Moyes, devido a um possível pênalti não marcado. Por fim, o Arsenal retomou a liderança isolada da Premier League ao vencer o Newcastle por 1 a 0 no Emirates Stadium, com um golaço de Eze no início da partida.

Apesar das lesões de Havertz e Eze, os Gunners mantiveram o controle do jogo e abriram uma vantagem de três pontos sobre o Manchester City, com melhor saldo de gols. A rodada da Premier League foi repleta de emoções, com jogos decisivos na luta por vagas na Champions League e contra o rebaixamento





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