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Resultado da Quina: 24 apostas ganham prêmio de quase R$ 57 mil

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Resultado da Quina: 24 apostas ganham prêmio de quase R$ 57 mil
QuinaCaixaPrêmio
📆6/17/2026 2:05 AM
📰sbtnews
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O concurso da Quina sorteou as dezenas 05, 31, 32, 48, 54 e 56. 24 apostadores acertaram as cinco dezenas e levaram R$ 56.950,91 cada. Outros 1.987 acertaram quatro dezenas e ganharam R$ 1.133,87. Apostas podem ser feitas em lotéricas ou pela internet.

O resultado do concurso da Quina realizado nesta quinta-feira trouxe alegria para 24 apostadores que acertaram as cinco dezenas sorteadas: 05, 31, 32, 48, 54 e 56.

Cada um deles receberá o prêmio de R$ 56.950,91, valor considerável para uma aposta relativamente modesta. Além dos ganhadores principais, outros 1.987 apostadores acertaram quatro números e levarão para casa R$ 1.133,87 cada, um prêmio que também pode fazer diferença no orçamento mensal. A Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, informou que a arrecadação total do concurso foi expressiva, refletindo a popularidade desse tipo de jogo entre os brasileiros.

As apostas para a Quina podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pela internet, no site oficial da Caixa. O volante com seis dezenas marcadas custa R$ 6, enquanto um bilhete com sete números assinalados sai por R$ 42.

Para aqueles que desejam aumentar as chances de ganhar, é possível marcar até 20 dezenas em um único bilhete, mas o preço sobe proporcionalmente: uma aposta com 20 números custa mais de R$ 232 mil, um valor que poucos brasileiros podem investir. A probabilidade de acertar os cinco números com uma aposta simples de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões, o que torna o prêmio máximo um feito raro e emocionante.

É importante lembrar que a Quina é um jogo de sorte, e as chances de vitória são extremamente baixas. No entanto, muitos apostadores se dedicam a estudar padrões, usar sistemas de números ou simplesmente confiar na sorte. A Caixa reforça que não há garantia de retorno financeiro e que o jogo deve ser encarado como entretenimento. Para os sortudos de hoje, o prêmio pode significar uma mudança de vida, seja para quitar dívidas, realizar sonhos ou investir.

Os valores já estão disponíveis para resgate nas agências da Caixa, e os ganhadores devem ficar atentos aos prazos para não perderem o direito ao prêmio

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