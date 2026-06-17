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Resultado da Lotofácil concurso 3712: veja os números sorteados

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Resultado da Lotofácil concurso 3712: veja os números sorteados
LotofácilConcurso 3712Resultado Loteria
📆6/17/2026 12:55 AM
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Números da Lotofácil concurso 3712 foram divulgados; veja as dezenas sorteadas e como funciona a premiação e as modalidades de jogo.

O concurso 3712 da Lotofácil , realizado na terça-feira, 16, teve como números sorteados os seguintes: 1, 3, 4, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25.

As apostas que acertaram 15 números foram as grandes vencedoras, mas também foram premiadas aquelas que marcaram 11, 12, 13 e 14 dezenas. O próximo sorteio está agendado para a quarta-feira, 17, seguindo a rotina semanal da loteria. A Lotofácil, administrada pela Caixa Econômica Federal, oferece seis sorteios por semana, de segunda a sábado, sempre às 21h. Para jogar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números em um volante que contém 25 opções.

A modalidade Surpresinha permite que o sistema escolha os números automaticamente. A Teimosinha possibilita usar a mesma aposta por vários concursos consecutivos, podendo ser 3, 6, 12, 18 ou 24 sorteios. O valor da aposta e as probabilidades de acerto variam conforme a quantidade de números marcados. A distribuição do prêmio segue regras específicas, e nos concursos com final zero há uma divisão distinta do valor remanescente.

Esta reportagem foi gerada automaticamente com dados oficiais da Caixa e pode ser atualizada conforme novas informações surjam

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Lotofácil Concurso 3712 Resultado Loteria Números Sorteados Caixa Econômica Federal

 

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