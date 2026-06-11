Restaurantes românticos no Rio de Janeiro para comemorar o Dia dos Namorados ou qualquer ocasião especial

Uma lista de casas perfeitas para um encontro cheio de amor em qualquer dia do ano, com opções de restaurantes à luz de velas, menus para saborear a dois e seleções de vinhos.

No Rio de Janeiro, restaurantes românticos à luz de velas oferecem menus para dois e seleções de vinhos . Entre as opções, destacam-se Anna, com ambiente rústico e massas estreladas; o Bar Tero, com menu especial; e Casa da Pizza 1910, com jantar à luz de velas.

Outras sugestões incluem Don Pascual, La Boticella, Le Blé Noir, L’Etoile, Ocyá Ilha, Padella e Térèze, todos com propostas únicas e ambientes aconchegantes. A iniciativa do GLOBO, o Irineu, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores, com supervisão de jornalistas





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