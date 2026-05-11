Restauração minuciosa do Palacete do Parque Lage revela segredos da construção

A restauração minuciosa do palacete, realizado pelo governo do estado, revelou segredos da construção apagados ao longo do tempo. As obras estão quase todas concluídas e revelam pinturas decorativas atribuídas ao brasileiro Salvador Pujals Sabaté, elementos decorativos e materiais como metais.

Ninguém das últimas gerações viu o que começa a emergir das paredes do Parque Lage. Sob sucessivas camadas de tinta branca aplicadas ao longo de décadas, pinturas, texturas e elementos decorativos voltam à superfície num processo quase cirúrgico.

Como mostrou O GLOBO no ano passado, com investimento superior a R$ 24 milhões e mais de 60% das obras concluídas, a restauração do palacete, conduzida pelo governo do estado, revelou segredos da construção apagados ao longo do tempo. Agora, toda essa beleza antes escondida reaparece em cores e formas que logo poderão ser descobertas por cariocas e visitantes. O que acontece dentro do prédio dos anos 1920 está longe de ser uma obra convencional.

Espátulas finas, bisturis, pincéis delicados e solventes específicos substituem ferramentas pesadas. O processo exige precisão milimétrica e, como descrevem os próprios técnicos, ‘paciência de Jó’





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