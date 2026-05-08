Restauração de fotos com inteligência artificial: uma aliada para o Dia das Mães e um presente para elas

A inteligência artificial oferece soluções acessíveis para restaurar fotografias antigas, devolvendo à memória familiar, histórica e artística a nitidez e cores originais. Com um simples comando de texto e upload do arquivo, as fotos deterioradas podem ser reconstituídas, preservando aliando a tecnologia e o valor sentimental do Dia das Mães.

A inteligência artificial tornou-se uma aliada para quem deseja resgatar memórias familiares, históricas e artísticas - e, dentro dessa gama de possibilidades de restauro, pode ser uma boa sugestão de presente para o Dia das Mães.

Em meio a diversos modelos de processamento de imagem, usuários podem restaurar fotografias antigas que apresentam rasgos, manchas ou desbotamento - consequências comuns associadas à ação do tempo - devolvendo a nitidez e as cores originais aos registros. O processo, que antes exigia softwares complexos de edição, agora pode ser feito diretamente em chats de IA com o upload do arquivo e um comando de texto (o famoso prompt).

Como a tecnologia reconstrói as imagens diferente dos filtros de embelezamento, que costumam alterar feições, a restauração por IA foca na correção técnica





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