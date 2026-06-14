Responsabilidade Fiscal do Governo e Congresso: Crime Contra o Bolso do Cidadão

A irresponsabilidade fiscal do governo e do Congresso é considerada um crime contra o bolso do cidadão, com manobras para driblar as regras fiscais e a falta de preocupação com a saúde financeira do país. O governo decidiu transferir dinheiro ‘esquecido’ por correntistas nos bancos para o FGO, para ampliar as medidas populistas.

Um economista do Insper calculou que apenas 4% do montante resultante das medidas eleitoreiras do governo Luiz Inácio Lula da Silva serão computados dentro das regras fiscais.

As manobras para driblar as regras fiscais são escandalosas, com seis em dez reais do expansionismo perdulário em duas categorias: medidas financeiras (como linhas de crédito subsidiado) e extraorçamentárias (usando recursos e patrimônio públicos fora do Orçamento, como o Fundo de Amparo ao Trabalhador). A irresponsabilidade fiscal do atual governo e do Parlamento é considerada um crime contra o bolso do cidadão. O governo decidiu transferir dinheiro ‘esquecido’ por correntistas nos bancos para o FGO, para ampliar as medidas populistas.

A saúde financeira do país será afetada, e se reeleitos, herdarão de si mesmos um país que eles próprios levaram à bancarrota





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