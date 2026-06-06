Resgate no Laos é suspenso devido a riscos de vida

Equipes de resgate no Laos suspenderam as buscas pelos dois últimos homens presos em uma caverna inundada há mais de duas semanas. A missão foi considerada a mais perigosa da qual participou Lee Kian Lie, um mergulhador malaio especializado em cavernas.

As equipes de resgate no Laos suspenderam as buscas pelos dois últimos homens presos em uma caverna inundada há mais de duas semanas. Lee Kian Lie, um mergulhador malaio especializado em cavernas, disse à AFP que a missão tinha chegado ao 'fim' porque os riscos de continuar superavam as poucas possibilidades de resgatá-los.

Os sete homens que caçavam morcegos para se alimentar e procuravam ouro na caverna, situada na província de Xaysomboun, ficaram presos quando as águas das chuvas bloquearam sua saída em 20 de maio. As equipes de resgate localizaram cinco deles com vida uma semana depois: um foi resgatado por mergulhadores em 29 de maio, e outros quatro foram guiados até a saída no dia seguinte, após a água ser bombeada da caverna inundada.

Os outros dois seguem desaparecidos, apesar dos intensos esforços de busca por parte das equipes de resgate do Laos e de outros países. A caverna é conhecida por suas características únicas, incluindo uma entrada estreita e uma série de corredores estreitos e longos. Os cinco sobreviventes foram encontrados apinhados em um corredor estreito a cerca de 300 metros da entrada da caverna. Eles explicaram que os dois desaparecidos tinham entrado separadamente no local.

A operação de resgate foi considerada a mais perigosa da qual participou Lee, que lamentou o ocorrido com as famílias dos desaparecidos





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