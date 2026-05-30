Resgate em caverna inundada no Laos continua com busca por dois desaparecidos

Cinco de sete homens que entraram em caverna para buscar ouro são resgatados no Laos; operações seguem para encontrar os dois últimos, presos após inundação repentina.

As operações de resgate na caverna inundada da província de Xaisomboun, no Laos , prosseguem com o objetivo de localizar e retirar os dois últimos desaparecidos de um grupo de sete homens que entraram na gruta em 20 de maio para buscar ouro.

Até o momento, cinco pessoas foram resgatadas com vida. O grupo foi surpreendido por fortes chuvas que causaram uma inundação repentina, isolando-os no interior da caverna. As equipes, compostas por mergulhadores do Laos e da Tailândia, encontraram os homens em 27 de maio; quatro estavam reunidos em uma passagem estreita a cerca de 300 metros da entrada. Na sexta-feira, 29, foi resgatado o primeiro sobrevivente, descrito como atordoado e coberto de lama.

No sábado, por volta das 15h10 no horário local, mais quatro foram retirados com sucesso. O resgate foi possível após o nível da água na caverna ser reduzido por meio de bombas, conforme explicou o mergulhador malaio Lee Kian Lie. Os sobreviventes foram transportados em macas, usando máscaras de oxigênio e cobertos com mantas térmicas. Apesar dos avanços, as condições permanecem desafiadoras e as buscas pelos dois faltantes continuam, sem previsão de conclusão.

O caso remete ao resgate de 2018 na Tailândia, quando 12 meninos e um treinador ficaram presos por 18 dias. As imagens divulgadas pelas equipes de resgate nas redes sociais mostram os sobreviventes logo após serem retirados da caverna, evoluindo para cuidados médicos imediatos. A página Thailand Rescue Diver confirmou a retirada dos quatro homens no sábado, reafirmando que cinco já estão salvos e dois ainda desaparecidos.

O mergulhador Lee Kian Lie, que participou da operação, relatou que a redução do nível da água foi crucial para o progresso. A ausência de uma timeline definida para o término das operações não diminui a determinação das equipes, que seguem trabalhando com segurança como prioridade. A província de Xaysomboun, uma área montanhosa remota, tornou-se palco de uma复杂的 operação de busca e salvamento que envolve expertise internacional.

As circunstâncias que levaram o grupo à caverna em 20 de maio eram de busca por ouro, atividade comum na região, mas a mudança brusca no clima resultou em uma tragedy em potencial. A rápida inundação transformou a exploração em um cerco, exigindo uma resposta coordenada entre socorristas laocianos e tailandeses. O resgate assistido por mergulhadores reflete a complexidade logística e técnica necessária para operar em ambiente submerso e restrito.

Enquanto as famílias dos desaparecidos aguardam notícias, mensagens dos sobreviventes, como a dirigida às mães, trazem alívio emocional. A comunidade internacional acompanha o desfecho, lembrando que a natureza imprevisível exige preparação e solidariedade





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