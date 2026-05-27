Resgate de cinco homens vivos após semana preso em caverna inundada no Laos; buscas pelos dois desaparecidos continuam

Equipes laocianas e mergulhadores tailandeses encontram cinco dos sete desaparecidos em caverna submersa na província de Xaisomboun após uma semana. O resgate foi complexo, envolvendo túneis estreitos, água e trechos escuros. A busca pelos dois restantes segue com mais de 100 voluntários e planos de extração avançados.

Operações de resgate continuam em ritmo intenso na província de Xaisomboun, no Laos central, onde um grupo de sete homens ficou preso em uma caverna submersa após fortes chuvas provocarem deslizamentos de terra e o aumento do nível da água.

Na última quarta‑feira, 20 de maio, os indivíduos adentraram a caverna em busca de caça e ouro, mas foram surpreendidos por um bloqueio de entrada que os isolou em um labirinto de túneis estreitos e parcialmente inundados. Após uma semana de busca incansável, equipes compostas por mergulhadores tailandeses experientes, inclusive os que participaram do famoso resgate da caverna Tham Luang em 2018, conseguiram encontrar cinco dos desaparecidos vivos.

As imagens capturadas por câmeras GoPro instaladas pelos próprios socorristas registram o momento em que os resgatadores alcançam o grupo e os encorajam a não chorar, enquanto este ainda estava mergulhado em água gelada e trevas quase totais. Os socorristas relataram que o percurso para chegar ao grupo foi extremamente desafiador: tiveram de percorrer um túnel de cerca de 340 metros, em trechos com menos de 58 centímetros de largura, onde a escuridão era total e a água ainda cobria parte do caminho.

Em alguns pontos, os mergulhadores foram obrigados a remover parte de seu equipamento para conseguir avançar, demonstrando a gravidade das condições encontradas. Uma vez localizados, os cinco homens foram removidos para a superfície por volta das 16h30, horário local, e permaneceram em segurança dentro da zona de apoio. Eles serão submetidos a avaliações médicas imediatas, receberão alimentos líquidos e em gel, e terão acompanhamento psicológico antes de serem transferidos para centros de tratamento.

A busca pelos dois companheiros ainda desaparecidos segue em plena operação, que conta com mais de 100 voluntários, 15 mergulhadores especializados e uma rede de apoio logístico coordenada pelo Centro de Comando e Controle Metta Tham Kalasin (MTK). As autoridades laocianas divulgaram que o grupo restante parece estar em uma saliência elevada da caverna, onde há um fluxo de ar constante que pode indicar a presença de ar fresco e, possivelmente, a sobrevivência dos homens.

As equipes estão planejando um novo plano de extração que incluirá a instalação de linhas de vida, bombeamento de água e uso de equipamentos de respiração autônoma, tudo isso sob condições climáticas ainda adversas. O caso reacende o alerta sobre os perigos das cavernas submersas na região, reforçando a necessidade de protocolos de segurança rigorosos para quem se aventura em áreas de risco





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