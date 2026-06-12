Resende tem agenda cultural intensa com FLIR, forró e lazer familiar em junho

A cidade de Resende recebe neste fim de semana a 12ª Feira do Livro, o Vem pro Deck, o Grande Forró de Santo Antônio e o projeto Brincadeiras, Esporte e Lazer, além de manter a vacinação contra Covid-19 e Influenza.

O município de Resende terá um fim de semana intenso nos dias 13 e 14 de junho, com uma programação cultural e de lazer diversificada que atende a públicos de todas as idades.

A 12ª edição da Feira do Livro de Resende (FLIR 2026) será um dos principais destaques, ocorrendo no Parque de Exposições e reunindo escritores, leitores e amantes da cultura em uma agenda repleta de atividades literárias e artísticas. Além da feira, outros eventos como o Vem pro Deck, o tradicional Grande Forró de Santo Antônio e o projeto Brincadeiras, Esporte e Lazer prometem animar a cidade.

A Prefeitura de Resende também divulgou a manutenção do serviço de vacinação no Resende Shopping durante o sábado, oferecendo imunização contra Covid-19, Influenza e vacinas de rotina. A combinação de cultura, música, esporte e saúde reforça o compromisso da administração municipal em oferecer lazer de qualidade e promoção da qualidade de vida para a população. No sábado, dia 13 de junho, a Feira do Livro de Resende chega ao seu terceiro dia de atividades.

O evento, que já se consolidou como um importante espaço de incentivo à leitura, contará com a presença das escritoras Angélica Paes e Aimee Oliveira, que participarão de encontros com o público e sessões de autógrafos. Paralelamente, a música invadirá diferentes pontos da cidade. Pelo projeto Música na Feira, a cantora Esther Dutra se apresentará às 11h na Feira Livre do Rodão.

No Deck de Campos Elíseos, a partir do meio-dia, o evento Vem pro Deck promoverá uma tarde de entretenimento com shows de Xoxote e da dupla Márcio Henrique e Gabriel. Para os amantes do forró, a comunidade da Vargem Grande receberá o Grande Forró de Santo Antônio, um dos eventos mais tradicionais do calendário festivo local, com início às 21h na quadra da localidade e animação da banda Chama do Forró.

A Secretaria de Saúde também informou que a Sala de Vacina do Resende Shopping funcionará das 12h às 18h, disponibilizando vacinas de rotina, contra Covid-19 e Influenza para pessoas a partir de seis meses. O domingo, 14 de junho, será marcado pelo encerramento da FLIR 2026 e por mais uma edição do projeto Brincadeiras, Esporte e Lazer.

Pela manhã, a partir das 10h, o Ecoparque será palco de atividades recreativas gratuitas que resgatam jogos e brincadeiras tradicionais, incentivando a convivência familiar e a prática de exercícios ao ar livre. A feira de livro terá seus últimos momentos com a participação dos escritores Pedro Salomão e Vinicius Grossos, que conduzirão rodas de conversa e sessões de autógrafos, reforçando o caráter educativo e cultural do evento.

A Feira Livre da Beira Rio também receberá o Música na Feira, com apresentação da banda Garage 443 às 11h30. Além da agenda cultural, a Prefeitura divulgou outras ações administrativas, como a abertura de vagas para mutirões de consultas oftalmológicas em Engenheiro Passos e Visconde de Mauá, a conquista de 67 premiações por alunos da rede municipal na Olímpiada Canguru de Matemática, a ampliação da vacinação contra a influenza para toda a população a partir de seis meses e a entrega de cerca de 150 carteiras municipais do artesão, visando reconhecer e fomentar o segmento artesanal local.

Estas iniciativas complementam o cenário de desenvolvimento social e cultural do município





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