Republicanos-MG sofre mais uma derrota após pedido de exclusão de vídeos rejeitado

O partido Republicanos-MG sofreu mais uma derrota após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitar seu pedido para excluir vídeos publicados no Instagram. O parlamentar afirma que o conteúdo distorce suas declarações.

O partido Republicanos-MG sofreu mais uma derrota após o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitar seu pedido para excluir vídeos publicados no Instagram .

O parlamentar afirma que o conteúdo distorce suas declarações. A ação de danos morais foi movida contra o autor Antônio Carlos Vieira, apoiador declarado do presidente Lula (PT). De acordo com a petição, o conteúdo foi editado de forma que a mensagem original ficasse adulterada, prejudicando Cleitinho ao descaracterizar sua atuação no Congresso. Em março, a 11° Vara Cível de Brasília já havia negado um pedido de tutela de urgência do senador para derrubar os vídeos, mas a defesa recorreu.

Em decisão na última segunda-feira, o desembargador Roberval Casemiro Belinati concluiu que a fase inicial do recurso não comporta uma análise aprofundada dos autos. A remoção de conteúdo em plataforma digital não se equipara a uma tutela de urgência ordinária, exigindo do julgador especial atenção à natureza da informação veiculada, ao contexto em que se insere e ao impacto que a restrição pode gerar sobre o debate público.

O parlamentar afirma que o conteúdo distorce suas declarações. A ação de danos morais foi movida contra o autor Antônio Carlos Vieira, apoiador declarado do presidente Lula (PT). De acordo com a petição, o conteúdo foi editado de forma que a mensagem original ficasse adulterada, prejudicando Cleitinho ao descaracterizar sua atuação no Congresso.

Em março, a 11° Vara Cível de Brasília já havia negado um pedido de tutela de urgência do senador para derrubar os vídeos, mas a defesa recorreu. Em decisão na última segunda-feira, o desembargador Roberval Casemiro Belinati concluiu que a fase inicial do recurso não comporta uma análise aprofundada dos autos.

A remoção de conteúdo em plataforma digital não se equipara a uma tutela de urgência ordinária, exigindo do julgador especial atenção à natureza da informação veiculada, ao contexto em que se insere e ao impacto que a restrição pode gerar sobre o debate público





cartacapital / 🏆 10. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Republicanos-MG Tribunal De Justiça Instagram Lula PT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zema diz que foi notificado pela Justiça após ação movida por Gilmar MendesSegundo a campanha do ex-governador, a notificação ocorre por conta de um processo de calúnia pedido pela Procuradoria Geral da República

Read more »

Fintech tem licença negada pelo BC, entra na Justiça e consegue liminar inéditaBanco Central não revelou os motivos da negativa, e fintech teria prazo de 30 dias para encerrar as operações

Read more »

Governo do Distrito Federal contratou por R$ 5 milhões ONG ligada a produtora de 'Dark Horse'Acordo com o ICB previu a implantação do programa Steam Maker, que tinha como objetivo a transformação digital no sistema de ensino da capital federal

Read more »

Contaminação de água mineral é detectada no Distrito FederalA contaminação foi detectada em análise realizada pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, durante uma ação de rotina da Diretoria de Vigilância Sanitária do Distrito Federal.

Read more »