Representante da Fiepa critica debate superficial sobre fim da escala 6x1 e alerta para impactos econômicos

Alex Carvalho, da Federação das Indústrias do Estado do Pará, afirma que discussão sobre fim da escala 6x1 tem sido marcada por apelo eleitoral e superficialidade, sem análise técnica. Ele alerta para aumento de custos na construção civil e indústria de transformação e defende transição mais longa e debate maduro no Senado.
Alex Carvalho , representante da Federação das Indústria s do Estado do Pará ( Fiepa ), criticou a condução do debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1.
Para ele, a discussão tem sido superficial e marcada por apelo eleitoral, sem a análise técnica necessária. Carvalho ressaltou que a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados careceu de embasamento adequado e que a polarização desnecessária entre grupos pode prejudicar o avanço do tema. Em sua avaliação, defender mais cautela não significa oposição aos trabalhadores, mas sim responsabilidade diante dos potenciais efeitos de uma mudança precipitada. O setor industrial demonstra preocupação com os impactos econômicos da medida.
Com base em estudos do Observatório da Indústria do Estado do Pará, Carvalho afirmou que a proposta aprovada na Câmara elevaria os custos em 13% na construção civil e 11% na indústria de transformação. Diante disso, ele manifesta expectativa de que o Senado conduza uma discussão mais madura. Ele elogiou a proposta do senador Rogério Marinho, que amplia a flexibilidade nas relações de trabalho, reforçando o princípio de que o negociado deve prevalecer sobre o legislado.
Carvalho também questionou a constitucionalização da jornada de trabalho, argumentando que tal medida geraria rigidez excessiva e efeitos negativos de difícil reversão, especialmente num cenário de crescente competição global. Ele apontou uma contradição entre o discurso de reindustrialização do país e medidas que, em sua visão, reduzem a competitividade do setor produtivo. O representante da Fiepa citou fatores como instabilidade geopolítica, juros elevados e desafios da economia global para defender um debate mais técnico e equilibrado.
A entidade, apoiada por mais de 3 mil organizações, pleiteia que o tema seja discutido com calma, parcimônia e base em dados concretos, longe das pressões do calendário eleitoral. As informações são apuradas e checadas por jornalistas, com revisão da equipe de jornalismo
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