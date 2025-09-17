Representação LGBTQIA+ em Vale Tudo: Promessa Partida, Desapontamento Na Realidade

A trama do casal Laís e Cecília em 'Vale Tudo' começou com a esperança de uma representação positiva da comunidade LGBTQIA+, mas foi deixada de lado à medida que a história avançou. Apesar de Cecília ter sido mantida viva, o casal sofreu falta de desenvolvimento e visibilidade.

O início da história do casal Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em Vale Tudo parecia promissor. As duas personagens do remake assinado por Manuela Dias se apresentariam como mulheres casadas (embora não tenham oficializado a união) -- na versão original, por causa do conservadorismo da época e dos resquícios da ditadura militar, eram mostradas apenas como 'companheiras' e Cecília ainda morria em um acidente de carro.

Na nova versão, Cecília não deixou a história e ela ainda adotou junto com a esposa uma filha, Sarita (Luara Telles), ganhando mais camadas na nova versão. Pelo menos era o que parecia que aconteceria. Na prática, o casal lésbico acabou sendo esquecido ao longo dos capítulos. Cecília sofreu um acidente de carro e ficou em coma. Seu irmão, Marco Aurélio (Alexandre Nero), ficou obcecado por Sarita e tentou conseguir a guarda da menina à força, mas o plano falhou e o vice-presidente da TCA perdeu interesse. Ao longo dos capítulos, a falta de demonstração de afeto entre as personagens também chamou atenção. Nenhum beijo entre as duas mulheres foi visto nem mesmo durante um pedido de casamento. A verdade inconveniente é que, nesta trama, a novela de 2025 parece ser tão conservadora quanto a de 1988. O fato de Cecília ter sido mantida viva é positivo para o retrato de representatividade LGBTQIA+, porém, sua presença ínfima não é lá grande coisa, especialmente para quem gostaria de ver mais desenvolvimento do casal. Nos resumos da novela desta semana, por exemplo, os nomes das personagens nem aparecem. Na próxima, o cenário melhora um pouco, com mais aparições das duas, porém, para um enredo complexo. O pai biológico de Sarita reaparecerá para perturbar a vida da família. Nos bastidores de Vale Tudo, há um descontentamento das próprias intérpretes de Laís e Cecília com os rumos das personagens, que estão sumidas e vão ficar mais ausentes ainda conforme a reta final do folhetim se aproxima e começa a dar lugar somente para a morte de Odete Roitman (Debora Bloch). Na pele de Freitas, o ator Luís Lobianco também manifestou sua decepção com a falta de espaço do único casal homoafetivo da novela. As personagens e as atrizes mereciam mais. Muito mais





