Repetidos personagens em esquemas com fundos de pensão

Aqui estão alguns personagens que se repetem com uma frequência desconcertante em esquemas com fundos de pensão, como Ricardo Siqueira Rodrigues, conhecido como Ricardo Gordo, e Renan Saad, procurador-geral do estado que já havia sido preso na Lava-Jato em 2019.

Aos cúmplices de Vorcaro no caso Master , passando pela Refit , sonegadora antiga e contumaz. Para quem viu o ex-governador do ) receber duas visitas da PF em onze dias, a coisa teve jeitão de déjà vu , lembrando os tempos em que aproduzia quase toda semana cenas impressionantes de agentes devassando as mansões de figurões da política e da economia.

Mas não foram apenas as imagens que lembraram o passado. Vários dos personagens também se repetem com uma frequência desconcertante, como zumbis que voltam das trevas





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