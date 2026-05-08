Repórter da Globo fica sem reação após mulher soltar palavrão ao vivo

Um momento inusitado no Jornal Hoje desta sexta-feira, 8, envolveu a correspondente internacional da Globo, Sandra Coutinho, que se deparou com um susto ao vivo ao vivo. Um homem correu ao lado dela, sendo seguido por um policial. A jornalista, que estava comentando sobre a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, olhou para a cena com um canto do olho, mas continuou falando normalmente como se nada tivesse acontecido. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, gerando diversos comentários e piadas entre os internautas.

Em um momento inusitado no Jornal Hoje desta sexta-feira, 8, a correspondente internacional da Globo , Sandra Coutinho , se deparou com um susto ao vivo. Durante a transmissão, um homem correu ao lado dela, sendo seguido por um policial.

A jornalista, que estava comentando sobre a guerra entre o Irã e os Estados Unidos, olhou para a cena com um canto do olho, mas continuou falando normalmente como se nada tivesse acontecido. O momento foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais, gerando diversos comentários e piadas entre os internautas





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