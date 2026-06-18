República Tcheca vence África do Sul com gol de Michal Sadílek

Em partida amistosa, Tchecos derrotam sul-africanos por 1 a 0, com gol de Michal Sadílek no primeiro tempo.

A seleção da República Tcheca derrotou a África do Sul por 1 a 0 em um amistoso disputado no Estádio Letná, em Praga. O único gol da partida foi marcado pelo meia Michal Sadílek aos 34 minutos do primeiro tempo, após uma bela jogada coletiva.

O jogo foi equilibrado, mas os tchecos souberam aproveitar a oportunidade que tiveram para sair com a vitória. O primeiro tempo começou com a República Tcheca pressionando. Logo aos 10 minutos, Patrik Schick teve uma chance de cabeça após cruzamento de Ladislav Krejcí, mas a finalização foi para fora. Aos 20 minutos, Vladimír Darida sofreu falta na entrada da área, gerando um escanteio.

Na cobrança, a defesa sul-africana afastou o perigo. Aos 30 minutos, Alexandr Sojka foi derrubado na intermediária defensiva, e na falta seguinte, a bola sobrou para Sadílek, que dominou e bateu colocado no canto esquerdo do goleiro, sem chances de defesa. Após o gol, a África do Sul tentou reagir. Aos 38 minutos, Aubrey Modiba arriscou um chute de longa distância, mas a bola passou por cima do gol.

Já nos acréscimos, Thapelo Maseko sofreu uma falta no campo defensivo, mas a jogada não resultou em perigo. O placar permaneceu 1 a 0 até o intervalo. No segundo tempo, a equipe sul-africana voltou mais agressiva. Aos 55 minutos, Oswin Appollis recebeu de Teboho Mokoena e finalizou de fora da área, mas a defesa tcheca bloqueou.

Pouco depois, Iqraam Rayners tentou de cabeça, mas a finalização também foi bloqueada. A República Tcheca, por sua vez, administrou o resultado com paciência. Aos 70 minutos, Patrik Schick teve outra oportunidade de cabeça, mas o goleiro sul-africano defendeu. Nos minutos finais, a África do Sul tentou pressionar com cruzamentos, mas a defesa tcheca, bem postada, cortou todos os perigos.

Aos 85 minutos, Vladimír Coufal foi flagrado em impedimento após um passe de Adam Hlozek. O jogo terminou com a vitória tcheca por 1 a 0. O técnico Jaroslav Šilhavý elogiou a disciplina tática de sua equipe, enquanto o treinador sul-africano, Hugo Broos, lamentou as chances perdidas, principalmente as finalizações de longa distância que não encontraram o alvo. A partida serviu como preparação para as próximas competições de ambas as seleções





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