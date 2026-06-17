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República Tcheca e África do Sul buscam reabilitação em partida decisiva na Copa do Mundo

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República Tcheca e África do Sul buscam reabilitação em partida decisiva na Copa do Mundo
Copa Do MundoRepública TchecaÁfrica Do Sul
📆6/17/2026 6:29 PM
📰Lance!
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Após derrotas na estreia, República Tcheca e África do Sul se enfrentam em partida decisiva pelo Grupo A da Copa do Mundo. Ambas as seleções precisam da vitória para manter vivo o sonho de classificação.

A República Tcheca e a África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo 2026.

As duas seleções perderam na estreia: os tchecos caíram de virada para a Coreia do Sul por 2 x 1, enquanto a Bafana Bafana foi derrotada pelo México por 2 x 0 em um jogo com duas expulsões sul-africanas. A partida será apitada pela americana Tori Penso, a segunda mulher a comandar um jogo masculino em Copas do Mundo.

Com o formato expandido de 48 seleções, ambos ainda seguem vivos na disputa, mas uma nova derrota deixaria a classificação muito distante antes da rodada final. Para a República Tcheca, de volta ao Mundial após 20 anos, e para a África do Sul, que não disputava o torneio desde 2010, o confronto tem peso de eliminatória antecipada. A derrota por 2 x 1 para a Coreia do Sul expôs tanto a principal virtude quanto a maior limitação da República Tcheca.

A equipe de Miroslav Koubek foi compacta por boa parte do jogo e abriu o placar com Ladislav Krejci, em uma jogada de bola aérea após arremesso lateral longo de Vladimir Coufal. O lance resumiu o mecanismo ofensivo tcheco, baseado na força física e na presença de jogadores altos dentro da área. O problema apareceu quando a Coreia do Sul encontrou espaço para contra-atacar.

Hwang In-beom empatou pouco depois, e Oh Hyeon-gyu virou aos 80 minutos após cruzamento rasteiro do próprio Hwang. Tomas Soucek ainda teve um gol de cabeça anulado por impedimento, em mais um sinal de que a República Tcheca depende muito das bolas paradas para criar perigo. A classificação para a Copa também foi dramática.

Depois de terminar em segundo no Grupo L das Eliminatórias europeias, a seleção precisou de duas disputas de pênaltis nos play-offs, contra Irlanda e Dinamarca, ambas após empates por 2 x 2. O histórico mostra uma equipe resiliente, acostumada à pressão, mas que não pode desperdiçar chances como fez em Guadalajara. A África do Sul, por sua vez, viveu uma estreia desastrosa contra o México.

Sphephelo Sithole perdeu a bola na saída da área no gol de Julian Quinones e depois foi expulso aos 49 minutos, enquanto Themba Zwane também recebeu vermelho aos 82. Com dois jogadores a menos, a Bafana Bafana sofreu o segundo gol com Raul Jimenez e terminou derrotada por 2 x 0. Os números ofensivos sul-africanos foram preocupantes.

A equipe produziu apenas 0,07 de xG em três finalizações, duas delas de fora da área, e não criou nenhuma chance clara mesmo quando ainda tinha 11 jogadores em campo. A fase também pesa, já que a seleção não venceu os quatro amistosos antes do Mundial e chega a seis jogos sem vitória, contando a eliminação para Camarões na Copa Africana de Nações. Com Sithole e Zwane suspensos, Hugo Broos terá de fazer ao menos duas mudanças na equipe titular.

Teboho Mokoena, já advertido com cartão amarelo, precisará de disciplina extra para evitar novos problemas. A tendência é que Relebohile Mofokeng ganhe mais minutos e que Oswin Appollis apareça como opção para dar velocidade e profundidade pelos lados

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