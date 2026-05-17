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Rennes perde 0 a 2 para o Marseille no Stade Velodrome (Fr), Nagida sofre falta, Chance perdida para Estéban Lepaul...

Futebol - Campeonato Inglês News

Rennes perde 0 a 2 para o Marseille no Stade Velodrome (Fr), Nagida sofre falta, Chance perdida para Estéban Lepaul...
Campeonato FrancêsAboubakar NagidaRennes
📆5/17/2026 7:32 PM
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Aboubakar Nagida sofreu falta no campo defensivo na partida balanceada por Rennes e Marseille no Stade Velodrome (Fr). Lepaul viu sua chance perdida no lançamento de cabeça do lado direito da pequena área após a falta cometida por Igor Paixão. Chelsea, lencoisos líderes do campeonato, perderam para a Arsenal no sábado em Londres, enquanto a estrela do Napoli, Koulibaly, sofreu lince no abdômen e foi obrigado a sair do jogo. Sciarra e Paulinho, respectivamente, marcaram dois gols na vitória por 2 a 1 do Leicester sobre o Burnley no Anfi, enquanto Osimhen se recuperou completamente de sua lesão muscular esquerda e dividiu gol com Alexis noextra_id_872ão da vitória por 2 a 0 contra o Feirenseno Olímpico de Odivelas. O Campeonato Inglês joga seu penúltimo jogo da temporada para definir os líderes, enquanto a Liga dos Campeões se prepara para a final contra o Club Brugge nas voltas da 1/8 de final.

Aboubakar Nagida de Rennes sofreu uma falta no campo defensivo na partida frente a Marseille . Amine Gouiri finalizou com o pé direito do meio da área para o centro do gol, enquanto Igor Paixão assistiu Emerson a partir de fora da área.

Pierre-Emile Højbjerg finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo, assistido por Mason Greenwood, e Igor Paixão finalizou com o pé direito do lado esquerdo do goleiro, assistido por Emerson a partir de um passe em profundidade. Sebastian Szymanski tentou um passe em profundidade para Abdelhamid Aït Boudlal em posição irregular, e Ludovic Blas sofreu falta no campo adversário. Sebastian Szymanski sofreu falta na lateral direita.

Pierre-Emile Højbjerg finalizou com o pé direito no canto inferior esquerdo, assistido por Mason Greenwood, e Igor Paixão finalizou com o pé direito do lado esquerdo do goleiro, assistido por Emerson a partir de um passe em profundidade

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