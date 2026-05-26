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Renda do domicílio reduz inadimplência em até 31% segundo estudo da Serasa Experian

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Renda do domicílio reduz inadimplência em até 31% segundo estudo da Serasa Experian
Renda DomiciliarInadimplênciaCrédito
📆5/26/2026 11:07 AM
📰CNNBrasil
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Pesquisa da Serasa Experian mostra que considerar a renda familiar na análise de crédito diminui significativamente as taxas de inadimplência, sobretudo entre idosos, jovens e em diferentes regiões do país.

Um novo estudo divulgado pela Serasa Experian revelou que a renda do domicílio pode ser um importante complemento na avaliação de crédito , reduzindo a taxa de inadimplência em até 31%, dependendo da faixa etária e de renda dos consumidores.

A pesquisa, apresentada nesta terça‑feira (27), comparou o comportamento de pagamento de consumidores que vivem em domicílios de alta renda com aqueles que residem em lares de menor poder aquisitivo. Os resultados apontam que, em geral, a probabilidade de atraso diminui de forma significativa quando o lar possui renda superior a cinco salários mínimos. No panorama geral, a inadimplência cai de 11,4% para 8,1%, representando uma redução de quase 29%.

Entre os grupos analisados, os maiores impactos foram observados entre idosos e jovens. Para consumidores com 60 anos ou mais, a taxa de inadimplência reduziu de 9,4% para 6,5% ao viverem em domicílios de alta renda, o que equivale a uma diminuição de aproximadamente 31%. Entre os jovens de até 25 anos, a queda foi de 15,9% para 12,1%, totalizando uma redução de 24%.

O vice‑presidente de Crédito e Software Solutions da Serasa Experian, Eduardo Mônaco, explicou que esses números refletem diferenças comportamentais: os idosos tendem a ter um padrão financeiro mais estável, enquanto os jovens ainda estão construindo histórico de crédito e podem enfrentar maior instabilidade de renda. A pesquisa também evidenciou variações regionais.

No Sudeste, a taxa de inadimplência em domicílios de maior renda caiu de 12,3% para 9,9%; no Nordeste, o declínio foi de 14,2% para 11,5%; e no Norte, a redução passou de 14,7% para 11,9% nas faixas de renda intermediária. Além de complementar a renda individual, a informação domiciliar adiciona camadas de contexto que auxiliam na identificação de risco em perfis tradicionalmente considerados mais arriscados, como jovens, trabalhadores informais e pessoas de baixa renda.

A Serasa ressalta que esses dados não alteram o cálculo do score de crédito ou da renda estimada, mas oferecem variáveis agregadas que enriquecem a análise, permitindo decisões de crédito mais precisas e inclusivas

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