Renato Gaúcho justifica saída precoce em vitória do Vasco e critica imprensa

Renato Gaúcho explica que deixou o campo antes do fim por dor de garganta, nega covardia e critica julgamentos precipitados sobre suas decisões. Vasco vence Barracas Central e vai aos playoffs da Sul-Americana.

Na noite desta quarta-feira, o Vasco da Gama venceu o Barracas Central por 3 a 0 em São Januário, garantindo vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana .

O jogo foi marcado por um momento peculiar: o técnico Renato Gaúcho deixou a área técnica antes do apito final. Em coletiva pós-jogo, ele explicou que saiu por causa de uma forte dor de garganta, mas logo disparou contra possíveis críticas sobre sua conduta.

'Se alguém pensar um dia que o Renato foi ou é covarde, esse alguém tem que estudar melhor a vida dele', afirmou, visivelmente irritado. O treinador ressaltou que sempre enfrentou desafios e que sua saída precoce não tinha relação com covardia, mas sim com um problema de saúde.

'Coisa que nunca fui e nunca vou ser é covarde, bem pelo contrário. Se eu fosse covarde, talvez nem teria vindo para o Vasco', completou. A partida começou com o Vasco dominando as ações e abrindo o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com um gol de cabeça de Pablo Vegetti. O Barracas Central pouco ameaçou, e o time carioca ampliou ainda antes do intervalo, com um belo chute de fora da área de Payet.

No segundo tempo, o técnico Renato Gaúcho fez alterações para administrar o resultado, mas o momento mais inusitado foi aos 35 minutos, quando ele se retirou para os vestiários. O auxiliar técnico assumiu o comando nos minutos finais. Após o jogo, Renato Gaúcho não se esquivou das perguntas e detalhou sua condição física.

'Eu saí da área técnica por causa da minha garganta. Estava com muita dor e não conseguia gritar instruções. Se alguém acha que foi por medo ou covardia, está enganado', disse. Na entrevista coletiva, Renato Gaúcho também criticou a imprensa e a pressa em julgar suas decisões táticas.

'Durante o jogo, eu faço uma substituição, tiro um jogador ou poupo um jogador, aí todo mundo critica. Ninguém espera o final do jogo aqui na coletiva para perguntar. É muito fácil durante o jogo ter a crítica e chega aqui eu dou a explicação. O problema de algumas pessoas é querer achar que elas estão sempre à frente do treinador', desabafou.

O treinador relembrou sua trajetória vitoriosa em outros clubes e afirmou que não se importa com as opiniões precipitadas.

'Ele (treinador) pode errar mesmo com as informações, sem problema algum. Agora, duro é receber crítica sem saber o motivo do treinador tomou aquela decisão', concluiu. Com a vitória, o Vasco garante mais jogos na competição continental e busca se consolidar no cenário internacional. A torcida vascaína lotou São Januário e apoiou o time do início ao fim, mas o episódio da saída de Renato Gaúcho promete render discussões nos próximos dias





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