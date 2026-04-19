Renato Gaúcho celebra virada sofrida do Vasco e destaca atuação ofensiva: "Começando a entender a torcida"

Técnico Renato Gaúcho exalta a vitória do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1, em São Januário, destacando a resiliência da equipe e a estratégia de preencher a área adversária para garantir os gols. O treinador também comentou sobre as substituições e a preparação para o próximo desafio na Copa do Brasil.

Renato Gaúcho celebrou com bom humor a suada vitória do Vasco sobre o São Paulo por 2 a 1, em São Januário , neste sábado (18), pelo Campeonato Brasileiro . O treinador cruzmaltino, conhecido por seu estilo descontraído, admitiu que a partida proporcionou momentos de apreensão, mas destacou a qualidade da atuação da equipe e a importância do resultado contra um adversário de peso. O Tricolor Paulista saiu na frente no placar ainda no primeiro tempo, com gol de Luciano.

A virada vascaína veio na etapa complementar, com Puma Rodríguez, de pênalti, empatando a partida. Aos 43 minutos do segundo tempo, Andrés Gómez, em um belo lance individual, marcou o gol que garantiu os três pontos para o Gigante da Colina, selando um triunfo dramático e comemorado efusivamente pela torcida. Renato Gaúcho, em entrevista após o jogo, comentou sobre a intensidade do confronto: "Não precisava sofrer tanto. Agora estou começando a entender a torcida do Vasco (risos). Muito sofrimento, mas o mais importante de tudo é que a equipe jogou bem, conseguimos uma belíssima vitória em cima de um grande adversário, é sempre muito difícil vencer o São Paulo. E da maneira que foi, o time jogando bem. Sempre quero os três pontos, mesmo que jogue mal, mas se ganhar e jogar bem, melhor ainda, foi o que aconteceu hoje". Essa fala evidencia a satisfação do técnico com o desempenho coletivo, apesar dos percalços durante a partida. O treinador detalhou a estratégia adotada, ressaltando a importância da presença ofensiva dentro da área: "O time vinha bem no primeiro tempo. Eu elogiei eles. Pode perguntar para os jogadores, elogiei eles. Falei que nós iríamos empatar e virar o jogo. Eles são testemunhas disso. No segundo tempo, nós voltamos ainda melhores. As mexidas do segundo tempo foi principalmente porque insisto bastante com os meus atacantes. Eles precisam preencher a área. Gol acontece dentro da área. Eles precisam estar presentes dentro da área. Eles têm que se acostumar a pisar na área, é lá que tudo acontece. Nós preenchemos com bastante jogadores, principalmente no segundo tempo. Toda bola que chegava na área do São Paulo, nós estávamos preenchendo a área. Isso dificulta bastante a marcação do adversário. Com isso, conseguimos fazer os dois gols". A ideia de sobrecarregar a defesa adversária com a presença de múltiplos atacantes na área se mostrou eficaz, sendo fundamental para a construção da vitória. Renato Gaúcho também explicou as alterações promovidas durante o intervalo e no decorrer da segunda etapa. A substituição de Paulo Henrique por Puma Rodríguez, que inclusive marcou o gol de empate, foi uma decisão tática. Puma Rodríguez, aliás, está em um nível semelhante ao de Paulo Henrique, o que garante ao treinador opções de qualidade para a lateral-esquerda. "O PH sentiu. Puma entrou no lugar do PH, que tomou uma batida muito forte no joelho. Ele até pediu para voltar, mas terça-feira tem mais e joelho é joelho", justificou Renato Gaúcho, mostrando preocupação com o bem-estar dos atletas. Outra mudança significativa foi a entrada de Adson, atacante habilidoso e de bom desempenho no um contra um, em substituição ao volante Tchê Tchê. "Achei o Tchê Tchê hoje, infelizmente, aceitando muito a marcação do adversário. Coloquei o Adson, que é um jogador que conhece bem a posição, jogador de um para um, do drible. Gosto desse tipo de jogador", explicou o comandante, indicando que a intenção era aumentar a capacidade de criação e drible da equipe, especialmente em um momento que o adversário se defendia com mais intensidade. A equipe vascaína agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. O próximo compromisso é contra o Paysandu, na terça-feira (21), no Mangueirão, em Belém do Pará, pela partida de ida da quinta fase da competição. O duelo promete ser mais um desafio para o elenco, que busca avançar na Copa do Brasil e manter o bom momento após a importante vitória no Brasileirão





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