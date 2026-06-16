Renan Santos surpreende e lidera terceira via em São Paulo, aponta pesquisa

Pesquisa Real Time Big Data mostra Renan Santos com 10% das intenções de voto em São Paulo, crescendo 8 pontos e superando outros pré-candidatos da terceira via.

O cenário político brasileiro para as eleições presidenciais de 2026 ganhou um novo contorno com a surpreendente ascensão de Renan Santos , ativista e empresário, que vem se destacando entre os eleitores paulistas.

Segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, o pré-candidato do Missão registrou 10% das intenções de voto no primeiro turno em São Paulo, um salto de 8 pontos percentuais em relação ao levantamento de março. Esse crescimento ocorre em meio a uma acirrada disputa pela liderança, que atualmente conta com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro à frente, mas com Renan Santos ganhando tração como uma alternativa viável.

O desempenho do candidato chama atenção não apenas pelo crescimento expressivo, mas por superar outros nomes da chamada 'terceira via' - grupo de pré-candidatos que buscam romper a polarização entre PT e PL. Enquanto Renan Santos avançou, todos os demais presidenciáveis do bloco recuaram ou mantiveram-se estáveis. A pesquisa indica que o ativista, embora ainda considerado inviável por 30% dos eleitores paulistas, já desponta como favorito entre aqueles que rejeitam os extremos.

Esse fenômeno reflete uma insatisfação com as opções tradicionais e uma abertura para novas lideranças, especialmente em São Paulo, maior colégio eleitoral do país. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

O levantamento, registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-04419/2026, mostra que 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Para analistas, o crescimento de Renan Santos pode indicar um realinhamento político, mas alertam que o caminho até o pleito ainda é longo e sujeito a reviravoltas. O desafio do candidato será converter essa tração paulista em apoio nacional, algo que exige estrutura partidária e recursos que ainda são incipientes.

Enquanto isso, Lula e Flávio Bolsonaro seguem como favoritos, mas a terceira via parece ter encontrado um nome capaz de capitalizar o descontentamento





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