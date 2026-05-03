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Renan Lodi emocionado após vitória do Atlético-MG e dedica triunfo a Hulk

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Renan Lodi emocionado após vitória do Atlético-MG e dedica triunfo a Hulk
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📆5/3/2026 3:56 AM
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O lateral Renan Lodi se emocionou após a vitória do Atlético-MG por 3 a 1 sobre o Cruzeiro e dedicou o triunfo ao ex-jogador Hulk. Ele também falou sobre a bronca dada ao zagueiro Lyanco após sua expulsão e destacou a importância da união do time em momentos difíceis.

Após a emocionante vitória do Atlético-MG por 3 a 1 sobre o Cruzeiro no clássico mineiro, o lateral Renan Lodi se mostrou profundamente comovido ao comentar os desafios recentes enfrentados pelo clube.

Em uma entrevista pós-jogo, Lodi destacou que o triunfo foi uma resposta coletiva às críticas e às dificuldades vividas nos últimos meses, tanto dentro quanto fora dos gramados. O atleta, que recentemente havia falado sobre os problemas internos do time, afirmou que a equipe precisava demonstrar sua força e identidade, especialmente em um momento de desconfiança e baixa autoestima entre os jogadores.

A vitória, segundo ele, foi um desabafo e uma prova de que o Atlético continua sendo um time de garra e determinação, capaz de superar adversidades. Além disso, Lodi dedicou o resultado ao ex-jogador Hulk, que recentemente rescindiu seu contrato com o clube para se juntar ao Fluminense. O lateral reconheceu a importância do atacante para a história do Atlético e destacou que a vitória foi uma forma de homenageá-lo, mesmo após sua saída.

Hulk, que é considerado um ídolo alvinegro, recebeu uma dedicatória especial de Lodi, que ressaltou o legado deixado pelo jogador no clube. A emoção do lateral foi evidente durante a entrevista, onde ele também abordou um momento de tensão durante a partida. Lodi revelou que, após a expulsão do zagueiro Lyanco, ele teve uma conversa séria com o colega, cobrando mais compostura em campo.

O lateral explicou que, mesmo com a vantagem de 2 a 0 no placar, a equipe adversária buscou provocar Lyanco, que tem um histórico de conflitos em jogos. Lodi afirmou que, embora não tenha visto o lance que levou à expulsão, ele conversaria novamente com Lyanco para entender melhor a situação. O atleta destacou que, mesmo com a frustração, é importante manter a união e a disciplina dentro do time, pois momentos como esse podem afetar o desempenho coletivo.

A vitória do Atlético-MG sobre o Cruzeiro foi mais do que um simples resultado: foi um marco emocional para o clube e seus torcedores. Lodi, que se posicionou como um líder dentro do elenco, mostrou maturidade ao assumir responsabilidades e ao cobrar seus companheiros, sempre com o objetivo de fortalecer o grupo.

A dedicação da vitória a Hulk também demonstrou o respeito e a admiração que os jogadores têm pelo ex-atacante, reforçando a importância de valores como união e reconhecimento dentro do futebol. Com essa performance, o Atlético-MG mostrou que, apesar das dificuldades, ainda é capaz de grandes feitos e que o apoio mútuo entre os jogadores é essencial para superar os desafios

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