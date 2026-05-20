Investigators from the University of Wales, working at the former Hospital Memorial of Cardigan, a building which once served as a hospital for soldiers during World War 1, have discovered skeletal remains over various graves on the premises. The investigations yield insights into the possibility of medieval origins, with recent findings indicating that the majority of the discovered remains are in poorer conditions.

Trinta e oito corpos de homens, mulheres e crianças foram encontrados no terreno de um antigo hospital em Ceredigion, no País de Gales. O Hospital Memorial de Cardigan foi fechado em 2019 após quase um século de funcionamento.

Serão demolidos e transformados em 20 apartamentos, um espaço comunitário e em escritórios. Arqueólogos afirmam ter encontrado um total de 38 "esqueletos ou esqueletos parciais" enterrados no terreno do antigo hospital, com a maioria em "más condições", segundo o Wales Online. Podem datar do século 12. Foram identificados cinco locais de sepultamento contendo restos de caixões.

O terreno já sediou uma igreja de priorado, e os corpos podem ser parte do cemitério de indigentes no que era o lado norte da igreja. De acordo com o relatório, Grande parte do Hospital Memorial de Cardigan, fechado em 2019, deve ser demolida e transformada em 20 apartamentos, um espaço comunitário e em escritórios. Ministro da Previdência Social teme emenda que reduz contribuição de INSS para compensar fim da escala 6x1.

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