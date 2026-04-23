Remo Vence Bahia em Jogo de Ida da Copa do Brasil com Atuação Histórica

📆4/23/2026 12:31 AM
O Clube do Remo surpreendeu ao vencer o Bahia por 3 a 1 na Arena Fonte Nova, no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Tchamba, Pikachu (de pênalti) e Alef Manga marcaram os gols da vitória azulina. O jogo de volta será em Belém.

O Clube do Remo protagonizou uma noite histórica na Arena Fonte Nova , ao vencer o Bahia por um convincente placar de 3 a 1, em um confronto crucial válido pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

A partida, disputada na noite de quarta-feira, 22 de maio, marcou um momento de grande alegria para a torcida azulina e colocou o Remo em uma posição vantajosa na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição nacional. A atuação do time paraense foi marcada por eficiência no ataque, solidez defensiva em momentos chave e uma demonstração de espírito de luta que impressionou a todos os presentes na arena e aqueles que acompanharam o jogo pela televisão.

O resultado surpreendeu muitos analistas e torcedores, considerando a força do Bahia, que contava com o apoio de sua torcida e um elenco qualificado. No entanto, o Remo soube aproveitar as oportunidades criadas, explorando as fragilidades do adversário e mostrando a força de um time que busca se consolidar como uma potência no cenário nacional. A partida foi intensa e disputada desde o apito inicial, com ambas as equipes buscando o gol desde os primeiros minutos.

O Bahia, jogando em casa, partiu para o ataque com mais intensidade, criando as primeiras oportunidades de gol. No entanto, o Remo se defendeu com organização e conseguiu neutralizar as investidas do adversário, mostrando que estava preparado para enfrentar o desafio. Aos 17 minutos da primeira etapa, o Remo abriu o placar com um gol de Tchamba, em uma jogada de bola parada que pegou a defesa do Bahia de surpresa.

O gol deu confiança ao time paraense, que passou a controlar o ritmo do jogo e a criar mais oportunidades de gol. No entanto, o Bahia não se abateu e continuou buscando o empate. Aos 23 minutos, Willian José aproveitou um cruzamento de Éverton Ribeiro e marcou de cabeça, empatando o jogo e reacendendo a esperança da torcida baiana. Após o empate, o jogo ficou mais equilibrado, com ambas as equipes buscando o gol da vantagem.

O Bahia teve mais posse de bola, mas não conseguiu criar muitas oportunidades de gol. O Remo, por sua vez, apostou nos contra-ataques, mas não conseguiu encontrar espaços na defesa do adversário. O primeiro tempo terminou empatado em 1 a 1, deixando a disputa aberta para a segunda etapa. O segundo tempo começou com o mesmo ritmo intenso do primeiro, com ambas as equipes buscando o gol da vitória.

O Bahia partiu para o ataque com mais força, pressionando o Remo em seu campo de defesa. No entanto, o Remo se defendeu com bravura e conseguiu resistir à pressão do adversário. Aos 18 minutos, o Bahia teve uma grande chance de virar o jogo, com Everaldo cabeceando para fora, após cruzamento de Luciano Juba. O lance deixou a torcida baiana frustrada e deu ainda mais confiança ao Remo, que passou a acreditar na possibilidade de conquistar a vitória.

Aos 20 minutos, o Remo teve um lance crucial a seu favor. Léo Vieira, goleiro do Bahia, cometeu um erro na saída de bola e entregou a bola para Pikachu, que foi derrubado dentro da área. O próprio Pikachu cobrou a penalidade e converteu, colocando o Remo novamente em vantagem. O gol abalou o Bahia, que perdeu a organização e passou a cometer erros defensivos.

Aos 40 minutos, o Remo aproveitou mais um erro do Bahia e marcou o terceiro gol, com Alef Manga, em um contra-ataque fulminante. O gol selou a vitória do Remo, que conquistou um resultado histórico na Arena Fonte Nova. A partida terminou com o placar de 3 a 1 para o Remo, que agora tem uma grande vantagem na disputa pela vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

O jogo de volta será disputado no Estádio Evandro Almeida, em Belém, no dia 13 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). O Remo terá a vantagem de jogar em casa, mas terá que lidar com a pressão da torcida baiana, que virá em busca da reviravolta. O Bahia, por sua vez, terá que superar a decepção da derrota em casa e buscar uma atuação impecável em Belém para tentar garantir a classificação para a próxima fase da competição.

A expectativa é de um jogo emocionante e disputado, com ambas as equipes buscando a vitória a todo custo. A torcida do Remo está confiante na classificação, mas sabe que o Bahia é um adversário perigoso e que não será fácil superar a equipe baiana. O Remo, no entanto, está determinado a fazer história na Copa do Brasil e a levar o nome do clube para o cenário nacional

