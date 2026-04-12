Remo e Vasco se enfrentam no Mangueirão em busca de recuperação no Brasileirão

Remo e Vasco da Gama se encontram em Belém, no Mangueirão, em um confronto crucial pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o reencontro das equipes após 32 anos em jogos do Brasileirão no estádio. Remo busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Vasco tenta se estabilizar após resultados oscilantes. Saiba onde assistir, as prováveis escalações e as expectativas para a partida.

O Clube do Remo e o Vasco da Gama se enfrentam neste sábado, dia 11 de maio, às 16h30 no horário de Brasília, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro , no estádio Mangueirão , em Belém, no Pará.

A expectativa é grande para este confronto que marca o reencontro das equipes após 32 anos em jogos do Brasileirão no estádio paraense.<\/p>

O Remo, atualmente na 18ª posição da tabela, com 7 pontos conquistados em 10 jogos, chega pressionado pela situação na zona de rebaixamento. Apesar disso, o Leão Azul tenta se fortalecer jogando em casa, onde tem um bom retrospecto, com apenas uma derrota em quatro partidas. A vitória na Copa Verde contra o Amazonas, no meio da semana, trouxe um ânimo a mais para a equipe. O técnico Léo Condé busca encontrar a formação ideal e motivar o elenco para a partida crucial. A torcida remista espera um bom resultado para afastar a equipe da zona de rebaixamento e iniciar uma reação no campeonato. A partida promete ser disputada, com os jogadores buscando mostrar suas qualidades e garantir um bom desempenho em campo.<\/p>

Do outro lado, o Vasco da Gama desembarca em Belém em uma situação menos dramática, mas ainda longe de ser confortável. O clube carioca ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos em 10 jogos, e busca estabilidade após uma fase de oscilações, com uma derrota para o Botafogo no Brasileirão e um empate contra o Barracas Central na Sul-Americana. A viagem para Belém foi mais longa que a recente ida a Buenos Aires, o que demonstra a maratona de jogos que o técnico Renato Gaúcho tem que administrar. O Vasco precisa se recuperar para subir na tabela e se aproximar das primeiras posições. A equipe cruzmaltina conta com jogadores experientes e talentosos, que buscam impor seu ritmo de jogo e garantir os três pontos.<\/p>

O confronto deste sábado também é especial por reviver uma rivalidade histórica. A última vez que Remo e Vasco se enfrentaram no Mangueirão pelo Brasileirão foi em 1994, com vitória do Vasco por 1 a 0. A partida promete ser emocionante, com as duas equipes lutando para alcançar seus objetivos no campeonato. A torcida vascaína espera um bom desempenho e uma vitória para manter o clube em uma posição mais tranquila na tabela. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, garantindo que os torcedores de todo o país possam acompanhar o confronto.<\/p>

A escalação provável do Remo conta com Marcelo Rangel no gol; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Mayk na defesa; Zé Ricardo e Léo Picco no meio-campo; Jajá, David Braga e Alef Manga no ataque, com Gabriel Taliari como centroavante. O técnico Léo Condé terá a missão de ajustar a equipe e buscar o melhor desempenho possível. Já o Vasco da Gama, sob o comando de Renato Gaúcho, deve entrar em campo com Léo Jardim no gol; Pumita Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano na defesa; Cauã Barros, Tchê Tchê e Thiago Mendes no meio-campo; Nuno Moreira, Andrés Gómez e David no ataque.<\/p>

A arbitragem da partida será comandada por Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE), com auxílio de Luanderson Lima dos Santos (BA) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). O VAR estará sob a responsabilidade de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN). As odds das casas de apostas Betano e Bet365 apontam para um jogo equilibrado, com ligeira vantagem para o Vasco da Gama, mas com chances para ambos os lados. Os torcedores e amantes do futebol aguardam ansiosamente por este confronto histórico entre Remo e Vasco da Gama<\/p>





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