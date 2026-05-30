Remédios contra o câncer aprovados pelo SUS não chegam a pacientes, que morrem na espera

Pacientes com câncer morrem enquanto aguardam medicamentos já incorporados ao SUS devido a atrasos burocráticos. Caso de Larissa Amorim ilustra problema: ela faleceu 59 dias após ordem judicial para fornecer imunoterapia.

Pacientes com câncer morrem enquanto aguardam medicamentos que já foram oficialmente incorporados ao Sistema Único de Saúde ( SUS ). O caso de Larissa Amorim, de 33 anos, mãe de dois filhos, ilustra a gravidade do problema.

Ela faleceu 59 dias após a Justiça determinar que a União fornecesse o blinatumomabe, uma imunoterapia considerada essencial para o tratamento de sua leucemia linfoblástica aguda. O medicamento já havia sido aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e integrava as políticas públicas de assistência oncológica, mas nunca chegou às suas mãos.

A Associação Brasileira de Câncer do Sangue (Abrale) protocolou uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) para investigar o que considera um descumprimento estrutural da política de assistência farmacêutica oncológica. A entidade relata que terapias incorporadas ao SUS levam meses ou até anos para serem disponibilizadas, resultando em mortes evitáveis. O Ministério da Saúde afirma que há um plano de ampliação da oferta, mas não comenta prazos ou a representação.

A incorporação de um medicamento ao SUS é frequentemente vista como o fim do processo, mas, na realidade, é apenas o início de uma nova etapa burocrática. Após a aprovação técnica pela Conitec, o Ministério da Saúde tem até 180 dias para organizar compras, definir protocolos e estruturar a distribuição. Para tratamentos oncológicos, esse prazo deveria ser prioritário, conforme alteração na Lei Orgânica da Saúde em 2023.

No entanto, entidades de pacientes apontam que é justamente nesse intervalo que ocorrem os maiores atrasos. Luana Ferreira Lima, gerente de Políticas Públicas da Abrale, explica que as dificuldades estão na definição de responsabilidades entre União e estados, no financiamento e na logística de distribuição. O resultado é que pacientes aguardam medicamentos cujo benefício o próprio Estado já reconheceu, mas que não chegam a tempo. A Abrale acompanha 185 pacientes com dificuldade de acesso a tratamentos já incorporados.

Em 2025, 46,49% dos atendimentos de seu serviço sociojurídico envolveram problemas de acesso, sendo 85% de usuários do SUS. Em mais de um quarto dos casos, foi necessário recorrer à Justiça. A associação monitora ao menos 64 processos relacionados a entraves, alguns ultrapassando o prazo legal de 180 dias. Pacientes ainda relatam dificuldade para obter o brentuximabe, imunoterápico incorporado em 2019.

Para doenças oncológicas de evolução rápida, como a leucemia linfoblástica aguda, a espera não é apenas uma questão burocrática, mas uma questão de vida ou morte. O blinatumomabe, que Larissa aguardava, é uma imunoterapia que estimula o sistema imunológico a atacar células leucêmicas com a proteína CD19. Segundo o onco-hematologista Breno Gusmão, vice-diretor da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, o medicamento representou um avanço significativo, especialmente quando a doença recidiva ou não responde à quimioterapia inicial.

A hematologista Indianara Brandão, da Faculdade de Medicina do ABC, explica que esses medicamentos funcionam como terapia de resgate e ponte para o transplante de medula óssea, sendo uma estratégia para um momento clínico específico. Quando esse momento passa, a chance terapêutica pode desaparecer. O atraso abre espaço para progressão da doença, infecções graves, sangramentos e perda das condições clínicas necessárias para as próximas etapas.

A Abrale e outras entidades defendem que o prazo legal de 180 dias seja cumprido rigorosamente e que haja maior transparência no processo de distribuição. Enquanto isso, famílias como a de Larissa continuam sofrendo as consequências de um sistema que aprova, mas não entrega





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