Relatos Inéditos do Arquivo Nacional Revelam Avistamentos de OVNIs por Pilotos Brasileiros

Documentos desclassificados revelam encontros perturbadores entre aeronaves civis e objetos voadores não identificados com velocidades supersônicas no espaço aéreo do Brasil.

O Arquivo Nacional trouxe a público a revelação de documentos impactantes que detalham avistamentos de objetos voadores não identificados, popularmente conhecidos como OVNIs, reportados por pilotos brasileiros ao longo dos últimos anos.

Esses registros, que foram encaminhados originalmente ao Centro Integrado de Defesa Aéreo e Controle de Tráfego Aéreo, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, trazem depoimentos técnicos e alarmantes sobre a presença de fenômenos anômalos no espaço aéreo nacional. A divulgação desses arquivos permite que a sociedade tenha acesso a relatos que, por muito tempo, permaneceram sob sigilo ou limitados aos círculos militares e de controle de tráfego aéreo, evidenciando que a experiência de encontrar objetos com capacidades tecnológicas desconhecidas não é um fato isolado, mas sim uma ocorrência recorrente em diversas regiões do Brasil.

Um dos casos mais emblemáticos detalhados nos documentos refere-se ao voo 9109 da companhia aérea Gol, que realizava o trajeto entre Brasília e Fortaleza no dia 24 de janeiro de 2014. O piloto relatou que, enquanto a aeronave se encontrava em uma altitude entre 10 mil e 10,6 mil metros, preparando-se para as etapas finais do voo, foi surpreendido por um objeto supersônico.

A proximidade do objeto foi tamanha que o comandante precisou executar manobras evasivas imediatas para evitar uma colisão catastrófica. Esse evento não foi o único a envolver companhias aéreas comerciais; relatos semelhantes surgiram em voos da Avianca, onde o sistema anticolisão de tráfego detectou a presença de um corpo estranho no céu.

Além disso, um terceiro relato descreve a experiência de um piloto em rota entre os estados de Alagoas e Piauí, que afirmou ter visto um objeto de cor branca e porte médio a grande. Este fenômeno realizava movimentos em zigue-zague com velocidades que desafiam as leis da aerodinâmica convencional, chegando a ficar a apenas 90 metros de distância da aeronave, forçando novamente manobras de emergência para garantir a segurança dos passageiros.

A concentração de avistamentos parece ser particularmente alta na região Sul do país, com destaque para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em fevereiro de 2023, na cidade de Navegantes, um piloto descreveu a visão de uma esfera cuja dimensão variava entre pequena e grande, movimentando-se a uma velocidade estimada em dez vezes a de um avião comercial comum.

A recorrência desses eventos na mesma localidade sugere a existência de um padrão de atividade aérea não identificada na costa catarinense. Já em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, um aviador reportou a presença de um objeto estático que emitia luzes intermitentes nas cores branca e alaranjada.

O que mais chamou a atenção neste relato foi a persistência do fenômeno, com o observador afirmando que viu o objeto durante quatro dias consecutivos na mesma semana, indicando que a entidade permanecia monitorando ou pairando sobre a região aeroportuária. Outro episódio intrigante ocorreu sobrevoando o município de Ilha Comprida, em São Paulo, onde um profissional da aviação avistou um grupo de quatro a cinco objetos com luzes brancas.

Segundo o depoimento, esses orbes realizavam movimentos circulares complexos, aproximando-se e afastando-se uns dos outros em uma coreografia coordenada. A velocidade reportada foi impressionante, atingindo 8 mach, o que significa oito vezes a velocidade do som.

O piloto foi enfático ao afirmar que a movimentação e a luminosidade desses objetos não correspondiam a qualquer satélite, detrito espacial ou fenômeno meteorológico conhecido, o que reforça a tese de que se tratam de tecnologias avançadas ou fenômenos ainda não compreendidos pela ciência moderna. A abertura desses documentos pelo Arquivo Nacional coloca o Brasil no centro de discussões globais sobre a transparência de governos em relação a fenômenos aéreos não identificados, provocando debates sobre a segurança do espaço aéreo e a possibilidade de existirem inteligências ou tecnologias operando silenciosamente sobre o território brasileiro





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