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Relator do projeto que reduz penas de golpistas diz que STF deve validar lei

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Relator do projeto que reduz penas de golpistas diz que STF deve validar lei
Lei Da DosimetriaAtos GolpistasSTF
📆6/9/2026 11:13 PM
📰VEJA
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O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) afirmou em entrevista ao VEJA em Foco que conversou com o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral Paulo Gonet sobre a Lei da Dosimetria, que pode beneficiar Jair Bolsonaro. Ele se mostrou otimista quanto à constitucionalidade da proposta.

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto de lei que reduz penas de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, concedeu uma entrevista ao programa VEJA em Foco nesta terça-feira, 9.

Na ocasião, ele revelou que conversou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, sobre o andamento da chamada Lei da Dosimetria. A proposta, que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, aguarda julgamento no STF após ter sido aprovada pelo Congresso e vetada pelo presidente Lula, veto posteriormente derrubado pelo Legislativo.

Paulinho afirmou que Moraes havia prometido julgar o caso entre o final de maio e o início de junho, mas o julgamento não ocorreu. Em conversa com o ministro, o deputado foi informado de que a Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda não havia devolvido o processo. Paulinho então contatou Paulo Gonet, que lhe disse que a análise está bastante adiantada e deve ser concluída em breve.

O deputado também se mostrou otimista quanto à constitucionalidade da lei: 'A minha expectativa é que a lei será constitucionalizada, porque não fizemos uma afronta a ninguém, criamos um projeto pelo meio do caminho. Não mexemos em nenhuma outra lei para não gerar expectativa de soltar presos que não estivessem no 8 de Janeiro'. Para ele, o STF deve validar a norma devido à força política da derrubada do veto presidencial.

O PL da Dosimetria foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado com 291 votos a favor e 148 contra. No Senado, os votos favoráveis foram 48, contra 25. Após o veto de Lula, o Congresso Nacional derrubou a decisão presidencial, o que levou a Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e a Federação PSOL/Rede a questionarem a lei no STF.

O caso agora está sob análise da Corte, que pode definir não apenas o futuro dos condenados pelos atos golpistas, mas também o de Bolsonaro, que é investigado por suposta participação nos eventos. A lei propõe critérios mais brandos para a dosimetria das penas, o que poderia reduzir significativamente as sentenças dos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes.

Além disso, o projeto estabelece que a pena mínima para crimes como associação criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito seja diminuída, o que gerou controvérsia entre juristas e parlamentares da oposição. A entrevista de Paulinho da Força ao VEJA em Foco também abordou as articulações políticas em torno da lei. O deputado destacou que o diálogo com o STF e a PGR é fundamental para garantir que a proposta seja analisada com isenção.

'O que queremos é que a Justiça seja feita com equilíbrio. Não se trata de impunidade, mas de garantir que as penas sejam proporcionais aos atos praticados', declarou. Ele também criticou a judicialização da política, afirmando que o Congresso tem legitimidade para legislar sobre o tema.

Enquanto isso, especialistas em Direito Penal divergem sobre os possíveis efeitos da lei: alguns acreditam que ela pode ser um avanço na individualização das penas, enquanto outros temem que abra precedentes para a impunidade em casos de graves atentados contra a democracia. A expectativa é que o STF paute o julgamento nas próximas semanas, colocando fim a um impasse que já dura meses

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