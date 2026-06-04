Relator diz que pressão dos EUA sobre Pix pode ajudar aprovação de PEC do Banco Central

Senador Plínio Valério afirma que disputa entre EUA e Brasil sobre sistema de pagamentos pode acelerar votação de proposta que garante autonomia financeira ao BC e protege o Pix na Constituição.

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que garante autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, senador Plínio Valério (PSDB-AM), declarou que a pressão dos Estados Unidos sobre o Pix pode auxiliar na aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na próxima semana.

Em entrevista à Broadcast, o parlamentar afirmou: "Acho que essa pressão do Trump sobre o Pix vai nos ajudar. Estou vendo até o presidente Lula com cartaz". Ele destacou que o governo não precisou procurá-lo, pois um dos artigos da proposta assegura a manutenção do Pix na Constituição. A investigação conduzida pelos EUA alega práticas desleais por parte do Brasil, citando suposto "tratamento preferencial" ao Pix em detrimento de empresas americanas.

Conforme noticiado pela Broadcast, autoridades brasileiras interpretam as críticas como uma pressão de empresas de pagamento dos EUA, como as bandeiras de cartões de crédito, que objetivam a privatização do sistema de pagamentos nacional. Diante disso, o relatório de Valério inclui no artigo 8º a previsão de fixar o Pix como infraestrutura pública, regulada e operada exclusivamente pelo Banco Central, proibindo sua concessão ou alienação por qualquer via. A medida visa proteger o sistema de pagamentos de pressões externas.

O acordo estabelecido prevê a votação da PEC como primeiro item da pauta da CCJ na sessão da quarta-feira, dia 10. O relator enfatizou: "A ideia é votar e aprovar, e eu não vou aceitar não votar, porque já li o relatório. Agora, não tem mais como protelar". Enquanto isso, Banco Central e equipe econômica do governo disputam a narrativa sobre a proposta.

O texto atual prevê a retirada da autoridade monetária do Orçamento Geral da União, transformando fluxos de recursos financeiros em primários. Apesar das negociações anteriores entre Fazenda e BC, Valério descarta alterações: "Se o governo quiser mesmo o Pix, basta apoiar a PEC na quarta-feira", concluiu





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