Relator apresenta parecer que reduz jornada semanal para 40 horas e amplia descanso para dois dias

O deputado Leo Prates apresentou parecer ao PL 1.838/2026, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e garante dois dias de descanso remunerado, mantendo os salários. A proposta complementa a reforma trabalhista aprovada na Câmara e altera a CLT.

O deputado Leo Prates (Republicanos-BA) apresentou nesta terça-feira, 16, o parecer ao Projeto de Lei 1.838/2026, que estabelece a redução da jornada semanal de trabalho para 40 horas, amplia para dois dias o descanso semanal remunerado e adapta a Consolidação das Leis do Trabalho ( CLT ) às mudanças aprovadas pela Câmara na Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019 e na PEC 8/2025.

O texto, enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), será analisado pelo plenário da Câmara ainda nesta terça-feira. Como foi enviado com urgência constitucional, o PL está travando a votação de outras matérias na Casa. No voto, o relator defende que a proposta complementa a reforma aprovada pela Câmara e evita divergências entre o texto constitucional e a legislação trabalhista.

O substitutivo mantém os principais pontos, incluindo a adoção da escala 5x2, a redução gradual da jornada de 44 para 40 horas semanais e a garantia de que as mudanças não resultarão em redução salarial, inclusive dos pisos das categorias. Segundo o parecer, a jornada máxima passará para 42 horas semanais dois meses após a publicação da futura lei e será reduzida para 40 horas um ano depois.

O texto também assegura dois dias de repouso semanal remunerado, sendo um deles preferencialmente aos domingos. A proposta enviada pelo governo federal altera dispositivos da CLT e da Lei nº 605, de 1949, conhecida como Lei do Descanso Remunerado. Na justificativa encaminhada ao Congresso, o Ministério do Trabalho argumenta que a mudança busca enfrentar distorções associadas ao modelo de seis dias de trabalho para um de descanso e ampliar a proteção à saúde dos trabalhadores.

O parecer também sustenta que mudanças anteriores na legislação trabalhista, como a redução da jornada promovida pela Constituição de 1988, foram absorvidas pela economia ao longo do tempo. Embora mantenha os pilares da proposta enviada pelo Executivo, o relator promoveu alterações em relação ao texto original do governo. Uma das principais mudanças foi a retirada, neste momento, de alterações em leis específicas que regulam determinadas categorias profissionais, como transporte de longa distância, trabalho em subsolo, comércio, aeronautas e trabalho doméstico.

No parecer, Prates afirma que optou por concentrar as mudanças na CLT e deixar eventuais adaptações setoriais para discussão posterior, buscando evitar impactos sobre atividades que possuem regras próprias de jornada e descanso. O substitutivo também modifica regras relacionadas ao chamado trabalhador hipersuficiente, permitindo que empregados com diploma de nível superior e remuneração igual ou superior a duas vezes e meia o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social possam negociar condições individuais de trabalho com maior autonomia.

Outra alteração trata das escalas de revezamento para atividades autorizadas a funcionar aos domingos, criando tratamento específico para trabalhadores contratados para cobrir folgas e jornadas de fim de semana, chamados de folguistas. O texto ainda inclui prioridade na escolha dos dias de descanso para empregadas que tenham filho, enteado, criança sob guarda judicial ou dependente com deficiência.

O substitutivo estabelece regras específicas para contratos firmados pela administração pública cuja execução envolva emprego direto de mão de obra, determinando que a aplicação das novas jornadas dependerá da realização de aditivos contratuais para preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, com prazo máximo de um ano para formalização desses ajustes. O relatório afirma que a reorganização da jornada para o modelo de 40 horas semanais e dois dias de repouso aproxima o Brasil de práticas adotadas em economias desenvolvidas e de diretrizes históricas da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Para o relator, o projeto não deve ser analisado de forma isolada, mas sim como consolidação, na legislação infraconstitucional, das mudanças aprovadas pela Câmara nas PECs que tratam da redução da jornada e do fim da escala 6x1. O parecer reforça a necessidade de uma atuação eficiente do Poder Legislativo, que exige que a reforma do texto constitucional seja imediatamente acompanhada pela reestruturação dos diplomas legais que regem as relações de trabalho.

Com as alterações propostas, espera-se que o Brasil avance na proteção aos trabalhadores, modernizando a legislação e promovendo um equilíbrio entre vida profissional e pessoal





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