Relatório do Sipri alerta para aumento do risco nuclear global

O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri) lançou um relatório anual alertando para o aumento do risco nuclear global. Embora o número total de armas nucleares tenha caído ligeiramente, a tendência pode se inverter nos próximos anos devido à desaceleração ou aceleração dos programas de modernização e expansão dos arsenais.

O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo ( Sipri ) lançou um relatório anual alertando para o aumento do risco nuclear global. Embora o número total de armas nucleares tenha caído ligeiramente, a tendência pode se inverter nos próximos anos devido à desaceleração ou aceleração dos programas de modernização e expansão dos arsenais.

O Sipri estima que os nove países que possuem armas nucleares somam atualmente 12.187 ogivas, sendo 9.745 armazenadas para possível uso militar. O diretor do Sipri, Karim Haggag, afirmou que a notícia mais preocupante é que, embora tenhamos menos armas nucleares, os riscos nucleares estão aumentando.

O relatório destaca o aumento do número de ogivas efetivamente posicionadas para uso e a transferência de armas para sistemas capazes de lançá-las rapidamente, o que amplia o potencial de resposta militar em caso de crise. O cenário ocorre em meio ao enfraquecimento de acordos de controle de armas e à intensificação da disputa geopolítica entre as principais potências globais.

O Sipri estima que o país com o maior arsenal nuclear, os Estados Unidos, possua cerca de 5.428 ogivas, enquanto a Rússia tem cerca de 5.977. A China, que está aumentando suas capacidades nucleares, possui cerca de 620 ogivas e pode alcançar um número semelhante ao dos Estados Unidos ou da Rússia até 2030.

A Europa, a Índia e o Paquistão também estão aumentando suas capacidades nucleares, enquanto a Coreia do Norte segue perseguindo a meta de ampliar seu arsenal de forma acelerada. O Sipri vê perspectiva de crescimento, especialmente após revisões estratégicas adotadas pelos países nos últimos anos. O relatório também destaca a importância de manter os acordos de controle de armas e de trabalhar para reduzir as rivalidades geopolíticas e aumentar a cooperação internacional para prevenir a proliferação de armas nucleares





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