Relatório denuncia esquema bilionário de lavagem de ouro ilegal na Amazônia com 'garimpos fantasmas'

Estudo aponta como PLGs fraudulentas permitem a inserção de ouro extraído ilegalmente de terras indígenas e unidades de conservação no mercado formal, comaval de danos socioambientais.

Um relatório recente expõe um esquema sofisticado de lavagem de ouro ilegal na Amazônia , onde 'garimpos fantasmas' são utilizados para dar aparência de legalidade ao minério extraído de forma ilegal.

O estudo, intitulado 'Lavagem de ouro na Amazônia: anatomia de uma fraude', revela que entre 2018 e março de 2026, 98 Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) com irregularidades permitiram a inserção de ouro ilícito no mercado global. O processo funciona em三个阶段: primeiro, o ouro é extraído de Terras Indígenas e Unidades de Conservação; depois, é atribuído a uma PLG válida, mas inexistente na prática (o 'garimpo fantasma'); por fim, uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) emite uma nota fiscal e uma declaração de origem, declarando o recolhimento da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) à Agência Nacional de Mineração, como se a extração tivesse ocorrido na área licenciada.

As fraudes foram detectadas por meio de imagens de satélite e sobrevoos de validação, que mostraram a ausência total de atividade garimpeira nas áreas registradas. Em um caso emblemático, uma PLG em Itaituba, Pará, com pouco mais de um hectare, declarou a comercialização de 776,68 kg de ouro entre 2018 e 2020, mas as imagens revelaram a área completamente preservada, sem qualquer sinal de exploração.

O relatório aponta que a lavagem de ouro via PLGs facilita a invasão de terras indígenas e áreas protegidas, acelerando a destruição de florestas e rios. A extração ilegal ocorre devido a falhas na fiscalização e à dispensa de estudos geológicos que comprovem o potencial produtivo das áreas antes da concessão.

O estudo alerta que o avanço do garimpo compromete drasticamente as condições de vida dos povos indígenas: contamina rios, afasta a fauna, degrada áreas de caça e pesca, inviabiliza práticas agrícolas tradicionais e ameaça a segurança alimentar. Além disso, introduz doenças, violência, exploração sexual, tráfico de pessoas e outras graves violações de direitos humanos.

A pesquisa foi conduzida por uma organização ambiental que cruzou dados históricos da CFEM com imagens de satélite e sobrevoos realizados pelo Greenpeace, identificando os garimpos fantasmas pela ausência de cicatrizes típicas de extração, como piscinas, escavações, alterações de relevo, estruturas operacionais e rejeitos. O esquema bilionário revela a fragilidade do sistema de controle da mineração no Brasil e a urgência de reformas estruturais para combater a ilegalidade e proteger os povos originários e o meio ambiente





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