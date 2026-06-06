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Relatório denuncia esquema bilionário de lavagem de ouro ilegal na Amazônia com 'garimpos fantasmas'

Meio Ambiente News

Relatório denuncia esquema bilionário de lavagem de ouro ilegal na Amazônia com 'garimpos fantasmas'
AmazôniaGarimpo IlegalLavagem De Ouro
📆6/6/2026 6:47 AM
📰CNNBrasil
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Estudo aponta como PLGs fraudulentas permitem a inserção de ouro extraído ilegalmente de terras indígenas e unidades de conservação no mercado formal, comaval de danos socioambientais.

Um relatório recente expõe um esquema sofisticado de lavagem de ouro ilegal na Amazônia , onde 'garimpos fantasmas' são utilizados para dar aparência de legalidade ao minério extraído de forma ilegal.

O estudo, intitulado 'Lavagem de ouro na Amazônia: anatomia de uma fraude', revela que entre 2018 e março de 2026, 98 Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs) com irregularidades permitiram a inserção de ouro ilícito no mercado global. O processo funciona em三个阶段: primeiro, o ouro é extraído de Terras Indígenas e Unidades de Conservação; depois, é atribuído a uma PLG válida, mas inexistente na prática (o 'garimpo fantasma'); por fim, uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) emite uma nota fiscal e uma declaração de origem, declarando o recolhimento da CFEM (Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) à Agência Nacional de Mineração, como se a extração tivesse ocorrido na área licenciada.

As fraudes foram detectadas por meio de imagens de satélite e sobrevoos de validação, que mostraram a ausência total de atividade garimpeira nas áreas registradas. Em um caso emblemático, uma PLG em Itaituba, Pará, com pouco mais de um hectare, declarou a comercialização de 776,68 kg de ouro entre 2018 e 2020, mas as imagens revelaram a área completamente preservada, sem qualquer sinal de exploração.

O relatório aponta que a lavagem de ouro via PLGs facilita a invasão de terras indígenas e áreas protegidas, acelerando a destruição de florestas e rios. A extração ilegal ocorre devido a falhas na fiscalização e à dispensa de estudos geológicos que comprovem o potencial produtivo das áreas antes da concessão.

O estudo alerta que o avanço do garimpo compromete drasticamente as condições de vida dos povos indígenas: contamina rios, afasta a fauna, degrada áreas de caça e pesca, inviabiliza práticas agrícolas tradicionais e ameaça a segurança alimentar. Além disso, introduz doenças, violência, exploração sexual, tráfico de pessoas e outras graves violações de direitos humanos.

A pesquisa foi conduzida por uma organização ambiental que cruzou dados históricos da CFEM com imagens de satélite e sobrevoos realizados pelo Greenpeace, identificando os garimpos fantasmas pela ausência de cicatrizes típicas de extração, como piscinas, escavações, alterações de relevo, estruturas operacionais e rejeitos. O esquema bilionário revela a fragilidade do sistema de controle da mineração no Brasil e a urgência de reformas estruturais para combater a ilegalidade e proteger os povos originários e o meio ambiente

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Amazônia Garimpo Ilegal Lavagem De Ouro PLG Terras Indígenas

 

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