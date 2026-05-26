Léo Prates (Republicanos-BA), apresentou seu parecer sobre a proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de empresários em torno de um dos temas trabalhistas de maior impacto político e econômico em discussão no país – e grande aposta eleitoral.

Relatório apresentado na Câmara prevê redução gradual da carga horária para 40 horas semanais e duas folgas por semana sem corte salarial , Léo Prates (Republicanos-BA), apresentou na segunda-feira seu parecer sobre a proposta que reduz a jornada semanal de trabalho de empresários em torno de um dos temas trabalhistas de maior impacto político e econômico em discussão no país – e grande aposta eleitoral deA proposta deve ser analisada nesta semana pela comissão especial da Câmara e, se aprovada, seguirá para votação no plenário da Câmara antes de ir ao Senado.

Veja a seguir os principais pontos da proposta





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