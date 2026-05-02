Rejeição no Senado: Messias recebe solidariedade de ministros do STF, mas evita diálogo com Moraes

Após a rejeição de sua indicação para o STF pelo Senado, Jorge Messias recebeu mensagens de apoio de ministros da Corte, mas mantém distância de Alexandre de Moraes. O advogado-geral da União também planeja deixar o cargo devido a conflitos com membros do STF e do Congresso.

O advogado-geral da União, Jorge Messias , que teve sua indicação para o Supremo Tribunal Federal ( STF ) rejeitada pelo Senado na última quarta-feira (29), recebeu nas horas seguintes à derrota ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da Corte, especialmente daqueles que atuaram para que ele se tornasse o mais novo integrante do STF .

Entre os ministros que tentaram entrar em contato, porém, aliados próximos relatam que Messias não quer falar de jeito nenhum com o ministro Alexandre de Moraes. Durante a sabatina, o ministro enviou recados aos senadores por diversos emissários, sugerindo inclusive aos que têm questões pendentes no Supremo que avaliassem bem como votariam.

Moraes temia que a aprovação de Messias desequilibrasse o jogo de forças no STF e empoderasse demais o ministro André Mendonça, que como relator do inquérito das fake news, tem papel central em investigações que envolvem a família do próprio Moraes. A colaboração entre Mendonça e o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, pode trazer implicações para o próprio Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, que fechou um contrato com o Master prevendo o pagamento de R$ 130 milhões em três anos.

Mesmo depois de sua atuação ter se tornado pública, Moraes continuou tentando falar com o ministro rejeitado. Mas, se depender de Messias, os esforços do magistrado para colocar panos quentes sobre a situação serão solenemente ignorados. Questionado por meio da assessoria de imprensa do STF, o ministro não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Como também antecipamos no blog, o ministro de Lula pretende se demitir da Advocacia-Geral da União justamente porque a função exige despachos frequentes com ministros do STF e integrantes do Congresso. Messias alegou ao presidente não ter condições de manter interlocução com quem trabalhou pela rejeição de seu nome no Senado, o que inclui Moraes. O ministro Flávio Dino, por sua vez, não telefonou para o advogado-geral da União após o resultado.

Os dois se desentenderam quando disputaram a indicação de Lula para a vaga do STF que hoje é ocupada pelo ex-ministro da Justiça. Quem também não fez nenhum gesto foi o senador Davi Alcolumbre, que evitou se encontrar com Messias durante os cinco meses em que a indicação ficou estacionada entre o Palácio do Planalto e o Congresso.

Após se reunir com Lula e aliados do presidente no Palácio da Alvorada após a hecatombe no Senado, Messias se dirigiu à casa de Mendonça, onde permaneceu até 1h da manhã. Os dois são evangélicos – o AGU é da Igreja Batista, enquanto Mendonça é presbiteriano – e foram nomeados por Lula e Bolsonaro, respectivamente.

Menos de uma hora após Davi Alcolumbre proclamar o resultado da votação do plenário do Senado que rejeitou Messias, Mendonça se manifestou na rede social X. O ministro disse respeitar a decisão dos parlamentares, mas que o país perdeu a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Ao classificar Messias como homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para integrar a Corte, se dirigiu ao aliado: Amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis.

Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!. No fim da tarde de quinta-feira, o advogado-geral da União agradeceu a mensagem de Mendonça, disse que receber seu apoio foi uma das maiores honras de sua vida e que a postura do ministro do STF durante o processo da indicação reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados





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