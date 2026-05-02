Head Topics

Rejeição no Senado: Messias recebe solidariedade de ministros do STF, mas evita diálogo com Moraes

Política News

Rejeição no Senado: Messias recebe solidariedade de ministros do STF, mas evita diálogo com Moraes
Jorge MessiasSTFSenado
📆5/2/2026 9:28 AM
📰JornalOGlobo
167 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 87% · Publisher: 94%

Após a rejeição de sua indicação para o STF pelo Senado, Jorge Messias recebeu mensagens de apoio de ministros da Corte, mas mantém distância de Alexandre de Moraes. O advogado-geral da União também planeja deixar o cargo devido a conflitos com membros do STF e do Congresso.

O advogado-geral da União, Jorge Messias , que teve sua indicação para o Supremo Tribunal Federal ( STF ) rejeitada pelo Senado na última quarta-feira (29), recebeu nas horas seguintes à derrota ligações e mensagens de solidariedade de diferentes ministros da Corte, especialmente daqueles que atuaram para que ele se tornasse o mais novo integrante do STF .

Entre os ministros que tentaram entrar em contato, porém, aliados próximos relatam que Messias não quer falar de jeito nenhum com o ministro Alexandre de Moraes. Durante a sabatina, o ministro enviou recados aos senadores por diversos emissários, sugerindo inclusive aos que têm questões pendentes no Supremo que avaliassem bem como votariam.

Moraes temia que a aprovação de Messias desequilibrasse o jogo de forças no STF e empoderasse demais o ministro André Mendonça, que como relator do inquérito das fake news, tem papel central em investigações que envolvem a família do próprio Moraes. A colaboração entre Mendonça e o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, pode trazer implicações para o próprio Moraes e sua mulher, a advogada Viviane Barci de Moraes, que fechou um contrato com o Master prevendo o pagamento de R$ 130 milhões em três anos.

Mesmo depois de sua atuação ter se tornado pública, Moraes continuou tentando falar com o ministro rejeitado. Mas, se depender de Messias, os esforços do magistrado para colocar panos quentes sobre a situação serão solenemente ignorados. Questionado por meio da assessoria de imprensa do STF, o ministro não se manifestou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Como também antecipamos no blog, o ministro de Lula pretende se demitir da Advocacia-Geral da União justamente porque a função exige despachos frequentes com ministros do STF e integrantes do Congresso. Messias alegou ao presidente não ter condições de manter interlocução com quem trabalhou pela rejeição de seu nome no Senado, o que inclui Moraes. O ministro Flávio Dino, por sua vez, não telefonou para o advogado-geral da União após o resultado.

Os dois se desentenderam quando disputaram a indicação de Lula para a vaga do STF que hoje é ocupada pelo ex-ministro da Justiça. Quem também não fez nenhum gesto foi o senador Davi Alcolumbre, que evitou se encontrar com Messias durante os cinco meses em que a indicação ficou estacionada entre o Palácio do Planalto e o Congresso.

Após se reunir com Lula e aliados do presidente no Palácio da Alvorada após a hecatombe no Senado, Messias se dirigiu à casa de Mendonça, onde permaneceu até 1h da manhã. Os dois são evangélicos – o AGU é da Igreja Batista, enquanto Mendonça é presbiteriano – e foram nomeados por Lula e Bolsonaro, respectivamente.

Menos de uma hora após Davi Alcolumbre proclamar o resultado da votação do plenário do Senado que rejeitou Messias, Mendonça se manifestou na rede social X. O ministro disse respeitar a decisão dos parlamentares, mas que o país perdeu a oportunidade de ter um grande ministro do Supremo. Ao classificar Messias como homem de caráter, íntegro e que preenche os requisitos constitucionais para integrar a Corte, se dirigiu ao aliado: Amigo verdadeiro não está presente nas festas; está presente nos momentos difíceis.

Messias, saia dessa batalha de cabeça erguida. Você combateu o bom combate!. No fim da tarde de quinta-feira, o advogado-geral da União agradeceu a mensagem de Mendonça, disse que receber seu apoio foi uma das maiores honras de sua vida e que a postura do ministro do STF durante o processo da indicação reflete integridade, bondade e coerência, servindo como uma fonte de inspiração para toda uma geração de magistrados

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

JornalOGlobo /  🏆 3. in BR

Jorge Messias STF Senado Alexandre De Moraes André Mendonça

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jorge Messias é sexto nome na história rejeitado ao STF pelo Senado; confira listaJorge Messias é sexto nome na história rejeitado ao STF pelo Senado; confira listaSenado rejeitou indicação do advogado-geral da União por 42 votos contrários e 34 favoráveis; outros cinco nomes já barrados foram em 1894
Read more »

Senado rejeita Jorge Messias no STF: a reação das lideranças evangélicas à votaçãoSenado rejeita Jorge Messias no STF: a reação das lideranças evangélicas à votaçãoIndicado de Lula, que disse ser um 'servo de Deus', tinha mais apoio fora do eixo político em Brasília e encontrou resistência no Senado mesmo entre os parlamentares religiosos.
Read more »

Senado rejeita Jorge Messias no STF: Lula não se pronuncia e Haddad lamenta por 'gosto amargo'Senado rejeita Jorge Messias no STF: Lula não se pronuncia e Haddad lamenta por 'gosto amargo'Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo afirma que não há vencedores após a rejeição de Messias pelo Senado. 'O combate à corrupção e ao crime organizado perdeu um aliado no Supremo'.
Read more »

STF: Tensões e Influência na Derrota de Messias no SenadoSTF: Tensões e Influência na Derrota de Messias no SenadoFontes governamentais indicam atuação de ministros do STF na não aprovação de Jorge Messias no Senado. Divergências sobre o Código de Ética e preferências por outros candidatos, como Rodrigo Pacheco, expõem divisões internas na Suprema Corte e no governo Lula.
Read more »

Com rejeição a Messias ao STF, 'Senado se apequenou' e 'virou Senadinho', diz Luiz MarinhoCom rejeição a Messias ao STF, 'Senado se apequenou' e 'virou Senadinho', diz Luiz MarinhoÚltima vez que indicado de um presidente não foi aceito foi em 1894
Read more »

Messias diz a Lula que deixará AGU após ter indicação ao STF rejeitada no SenadoMessias diz a Lula que deixará AGU após ter indicação ao STF rejeitada no SenadoMessias diz a Lula que deixará AGU após ter indicação ao STF rejeitada no Senado
Read more »



Render Time: 2026-05-02 12:57:00