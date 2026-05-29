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Rejeição de Messias pela Casa Alta: Lula sinaliza desejo de indicar novamente

Política News

Rejeição de Messias pela Casa Alta: Lula sinaliza desejo de indicar novamente
MessiasLulaAGU
📆5/29/2026 4:45 PM
📰cartacapital
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O presidente Lula sinalizou o desejo de indicar novamente o AGU, após a rejeição de Messias pela Casa Alta em 29 de abril. A regra que impede a reapreciação de indicações rejeitadas em um mesmo ano pode ser flexibilizada, dependendo da disposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A rejeição de Messias pela Casa Alta , em 29 de abril, foi um golpe para o presidente Lula , que havia sinalizado o desejo de indicar o AGU novamente.

Segundo relatos, Lula classificou o revés como injusto, considerando que o aliado preenche os requisitos necessários para a nomeação. No entanto, a regra que impede a reapreciação de indicações rejeitadas em um mesmo ano poderia ser flexibilizada, dependendo da disposição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. A superação desse entrave é crucial para que Messias possa ser nomeado novamente. A imparcialidade do STF é fundamental para que a justiça seja feita e as injustiças sejam denunciadas.

O combate à desigualdade e a denúncia das injustiças são fundamentais para uma democracia digna do nome. A honestidade e a verdade factual são essenciais para o bom jornalismo e para que as pessoas sejam informadas de forma justa e precisa. A nomeação de Messias é um passo importante para que a justiça seja feita e as injustiças sejam denunciadas.

A rejeição de Messias pela Casa Alta foi um golpe para o presidente Lula, mas ele não desistiu de seu objetivo. A disposição de Davi Alcolumbre é crucial para que a regra seja flexibilizada e Messias possa ser nomeado novamente. A imparcialidade do STF é fundamental para que a justiça seja feita e as injustiças sejam denunciadas. O combate à desigualdade e a denúncia das injustiças são fundamentais para uma democracia digna do nome.

A honestidade e a verdade factual são essenciais para o bom jornalismo e para que as pessoas sejam informadas de forma justa e precisa. A nomeação de Messias é um passo importante para que a justiça seja feita e as injustiças sejam denunciadas

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