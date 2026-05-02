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Rejeição de Messias no Senado e Outras Notícias Destacadas

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Rejeição de Messias no Senado e Outras Notícias Destacadas
Jorge MessiasSTFSenado
📆5/2/2026 6:51 PM
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O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias para o STF. Outras notícias incluem visita de Flávio Bolsonaro a Anderson Torres, segurança para turistas no Rio, morte de brasileiro na Ucrânia, crise aérea nos EUA e preocupações com a política externa de Trump.

A indicação de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ) enfrentou um revés significativo ao ser rejeitada pelo Senado Federal na última quarta-feira, com um placar de 42 votos contra 34.

A decisão gerou reações diversas e acendeu um debate sobre a articulação política do governo federal e a representação do Nordeste no mais alto tribunal do país. O senador Efraim Fonteles expressou sua decepção com o resultado, manifestando a esperança de que a indicação seja reconsiderada e reapresentada.

Fonteles enfatizou as qualidades de Messias, descrevendo-o como um ministro de altíssima qualidade, sério, sereno, competente, humano e justo, e alertou para os possíveis prejuízos que a ausência de um representante nordestino no STF pode causar tanto à região quanto ao Brasil como um todo. A fala de Fonteles, divulgada na rede social X, reflete a importância estratégica da vaga para a região Nordeste e a busca por um equilíbrio na composição do STF.

Contudo, a rejeição da indicação também expôs tensões internas dentro da base governista. Membros do Partido dos Trabalhadores (PT) criticaram o desempenho de Messias, alegando que ele não teria alertado o Palácio do Planalto sobre a iminência da derrota no Senado.

Além disso, surgiram acusações de que senadores da base aliada teriam agido de forma contrária aos interesses do governo durante a votação, configurando uma possível traição. Fonteles, embora não tenha citado nomes, reconheceu a necessidade de aprimorar a articulação política do governo federal junto ao Senado, interpretando o resultado da votação como uma demonstração de insatisfação velada por parte de alguns senadores que deveriam ser aliados.

Essa avaliação sugere a existência de divergências e descontentamentos internos que podem ter contribuído para o fracasso da indicação. A situação levanta questionamentos sobre a capacidade do governo de manter a coesão de sua base aliada e de garantir o apoio necessário para aprovar projetos importantes no Congresso Nacional. Em outras notícias, o ex-deputado Flávio Bolsonaro visitou Anderson Torres na prisão da Papuda, defendendo uma 'anistia total' para os presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

A declaração reacende o debate sobre a responsabilização dos participantes dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Paralelamente, agentes fluentes em inglês e espanhol foram destacados para a zona sul do Rio de Janeiro para garantir a segurança e orientar turistas. No cenário internacional, a morte de um brasileiro, Jardel Sipriano Caetano, em um ataque de drone na Ucrânia, durante sua primeira missão, foi confirmada pela família.

A tragédia ressalta os riscos enfrentados por estrangeiros que se juntam aos esforços de combate no país em guerra. Nos Estados Unidos, após o colapso da companhia aérea Spirit, autoridades descartaram a possibilidade de resgate de empresas de baixo custo, sinalizando uma postura mais rigorosa em relação ao setor.

Por fim, parlamentares republicanos expressaram preocupação com o plano do ex-presidente Donald Trump de retirar tropas da Alemanha, defendendo a necessidade de coordenação com o Congresso e com os aliados americanos antes de qualquer mudança significativa na presença militar dos EUA na Europa. A diversidade de notícias demonstra a complexidade do cenário político e social, tanto no Brasil quanto no exterior, com eventos que abrangem desde a esfera judicial e política até questões de segurança, conflitos internacionais e economia

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