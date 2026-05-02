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Rejeição de Messias ao STF Revela Fragilidade do Governo Lula e Fortalece Oposição

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Rejeição de Messias ao STF Revela Fragilidade do Governo Lula e Fortalece Oposição
STFJorge MessiasLula
📆5/2/2026 7:13 AM
📰JornalOGlobo
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A derrota de Jorge Messias na sabatina do STF expôs a fragilidade do governo Lula diante do Congresso, impulsionou a candidatura de Flávio Bolsonaro e revelou intrigas políticas e pessoais em Brasília.

A rejeição de Jorge Messias para o STF expôs a fragilidade do governo Lula diante do Congresso , ameaçando sua autoridade e dificultando a aprovação de projetos cruciais.

O episódio revelou intrigas pessoais e políticas, como a insatisfação de Davi Alcolumbre, que almejava outra indicação para a Corte. A derrota, inédita em magnitude, feriu a autoridade presidencial e complicou a recuperação da popularidade do governo, especialmente com a proximidade das eleições. A oposição, liderada por Flávio Bolsonaro, capitalizou o momento para fortalecer sua candidatura presidencial, transformando a rejeição em uma vitória e uma resposta aos supostos excessos do Supremo.

A motivação por trás dos votos contrários a Messias foi multifacetada, incluindo o receio de que ele se alinhasse a André Mendonça e formasse uma maioria no STF que pudesse ameaçar investigações em andamento, como as do Banco Master e do INSS. Além disso, a disputa envolveu interesses políticos e a busca por emendas parlamentares, com Alcolumbre buscando a indicação de Rodrigo Pacheco.

A animosidade entre Messias e Flávio Dino também contribuiu para o cenário, com Dino ressentido por farpas recebidas durante a indicação anterior ao STF. A derrota de Messias é vista como um erro de cálculo do presidente Lula e levanta a possibilidade de o próximo mandatário escolher quatro integrantes da Corte, caso o atual não ceda às pressões do Senado.

O episódio demonstra que a política em Brasília é frequentemente pessoal e marcada por interesses individuais, com a suscetibilidade de um único indivíduo desencadeando uma série de eventos com consequências significativas para o governo e o futuro do STF. A saga da indicação de Messias ao STF transcendeu a esfera jurídica, adentrando um labirinto de ambições, ressentimentos e estratégias políticas que culminaram em um revés para o governo Lula e um impulso para a oposição.

A complexidade do cenário expôs a fragilidade das relações institucionais e a influência de interesses pessoais nas decisões políticas, levantando questionamentos sobre a governabilidade e a independência do Poder Judiciário. A rejeição de Messias não apenas adiou a escolha de um novo ministro para o STF, mas também acirrou as tensões entre os poderes e abriu um novo capítulo na disputa política pelo controle da agenda nacional.

A narrativa da derrota de Messias revela um retrato da política brasileira, onde a busca por vantagens individuais e a articulação de interesses diversos moldam o curso dos acontecimentos, muitas vezes em detrimento do bem comum. A história da indicação de Messias ao STF serve como um alerta sobre os riscos da polarização política e a importância de fortalecer as instituições democráticas para garantir a estabilidade e o desenvolvimento do país

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