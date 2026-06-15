Reino Unido proíbe redes sociais para menores de 16 anos e outros destaques

Resumo das principais notícias: restrição a redes sociais no Reino Unido, helicópteros sem alerta de colisão no Rio, processo contra filho de Bolsonaro, saúde de líder indígena, restrição a produtos fabricados antes de 2026, negociações com Irã e condenação de Marius Borg Hoiby.

O Reino Unido anunciou uma medida restritiva que proíbe o acesso de menores de 16 anos a redes sociais , com o objetivo de proteger a saúde mental e a segurança digital dos jovens.

A decisão segue uma tendência global de endurecimento das regras para plataformas digitais, exigindo verificação de idade mais rigorosa e responsabilização das empresas por conteúdos inadequados. Paralelamente, no Brasil, uma investigation revelou que os helicópteros que colidiram no Rio de Janeiro não possuíam sistemas de alerta de colisão, levantando questões sobre a manutenção e a regulamentação da aviação urbana. Esses incidentes reforçam a urgência de revisar protocolos de voo em áreas densamente povoadas.

Em outro desdobramento político, o ex-deputado e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta possibilidade de condenação por coação no processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. A análise da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal está agendada para esta terça-feira, dia 16, e pode resultar em penas severas, impactando o cenário eleitoral futuro. Enquanto isso, uma líder indígena de 94 anos está internada na UTI com suspeita de sepse causada por pneumonia, demandando monitoramento intensivo.

O caso ressalta as vulnerabilidades sanitárias nas comunidades tradicionais, muitas vezes desassistidas pelo poder público. No plano econômico, uma resolução publicada no Diário Oficial da União restringe a venda e o uso de produtos fabricados antes de março e abril de 2026, devido a falhas identificadas na produção. A medida afeta setores variados, desde eletrônicos a componentes industriais, e visa evitar riscos à segurança do consumidor.

Apesar de duas versões anteriores terem sido rejeitadas, investigadores admitem, em caráter reservado, que estão abertos a analisar novas propostas da defesa, indicando possibilidade de negociações. No exterior, um memorando de entendimento prevê um cessar-fogo, a reabertura do Estreito de Ormuz e negociações sobre o programa nuclear iraniano, o que pode aliviar tensões no Oriente Médio.

Por fim, na Noruega, Marius Borg Hoiby, genro do primeiro-ministro, recebeu pena de quatro anos de prisão por dois estupros e violência doméstica; sua defesa avalia recorrer da decisão, um caso que gerou grande repercussão internacional





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