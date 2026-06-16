Reino Unido proíbe que menores de 16 anos usem redes sociais

O governo do Reino Unido anunciou que vai proibir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais a partir de 2027. O governo britânico se inspirou na Austrália, o primeiro país a proibir o acesso dos adolescentes às redes sociais.

O governo do Reino Unido anunciou que vai proibir o acesso de menores de 16 anos a redes sociais a partir de 2027. O governo britânico se inspirou na Austrália, o primeiro país a proibir o acesso dos adolescentes às redes sociais .

A partir de 2027, britânicos menores de 16 anos também não vão poder usar plataformas como TikTok, YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook e X. O Reino Unido ainda foi além: vai proibir os menores de 16 anos de fazerem transmissões ao vivo e se comunicarem com estranhos em plataformas de jogos online; e estuda impedir que jovens de 16 a 18 anos usem redes sociais à noite. Aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, não foram incluídos na proibição.

Para definir as novas regras, o governo britânico fez uma consulta pública que recebeu mais de 116 mil respostas. Nove entre dez pais defenderam a idade mínima de 16 anos para entrar nas redes sociais. O primeiro-ministro Keir Starmer disse que a medida não é contra a liberdade de expressão, mas sim uma forma de proteger as gerações futuras. Também afirmou que as plataformas serão responsabilizadas se crianças e jovens contornarem as proibições.

A Meta, dona do Facebook e do Instagram, afirmou que proibir vai isolar mais os adolescentes. O YouTube disse que as crianças podem acabar buscando alternativas menos seguras. Segundo a OCDE, 25 países já adotaram ou discutem restrições ao uso de redes sociais por crianças e adolescentes





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