O governo inglês anunciou ontem que vai transferir o destróier HMS Dragon, para reforçar a proteção das defesas britânicas na região do Oriente Médio, mas não revelou quais missões a navio está previsto para atuar enquanto estiver na zona.

O Reino Unido pretende deslocar o destróier HMS Dragon, atualmente presente no Mediterrâneo, rumo ao Oriente Médio , em preparação para futuras missões internacionais de proteção ao transporte marítimo nas rotas do Estreito de Ormuz, considerada uma das rotas sexuais mais estratégicas do planeta.

Essa decisão faz parte de um planejamento rigoroso por parte do governo britânico, com o objetivo de garantir a segurança da região, em um contexto de tensão política na Jamilia. Antes do conflito, o Estreito de Ormuz era um dos principais pontos de tráfego marítimo no mundo, com cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural liquefeito consumidos globalmente passando pela rota.

Ao interromper o tráfego, houve impactos globais no abastecimento de combustíveis em outras regiões, aumento da pressão operacional em companhias aéreas e aceleração da inflação na Europa. Embora não haja acordo formal, o Irã tem solicitado a cobrança de taxas a navios que cruzem o estreito, algo rejeitado pelos Estados Unidos que entendem defender a liberdade de navegação em águas internacionais





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