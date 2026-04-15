Regularização de Migrantes: Falta de Documentação Preocupa Advogados e ONGs

Advogados e organizações do terceiro setor expressam preocupações sobre a falta de documentação clara para a regularização extraordinária de migrantes na Espanha, impactando a preparação para auxiliar os requerentes e gerando dúvidas sobre o processo e seus requisitos.

Advogados e organizações do terceiro setor que trabalham com migrantes expressam preocupações devido à ausência de documentação concreta para a regularização extraordinária proposta pelo governo. A falta de informações precisas sobre os documentos necessários, os locais de entrega e as organizações colaboradoras em cada província dificulta a preparação daqueles que auxiliarão os imigrantes, seja com ou sem fins lucrativos. A incerteza paira sobre os detalhes do processo, impactando as centenas de milhares de estrangeiros que buscam obter permissão de residência e trabalho. O Ministério das Migrações estima que 750.000 pedidos possam ser recebidos até 30 de junho, um prazo que colocará à prova a capacidade administrativa, das ONGs e de todos os envolvidos. As organizações expressam a necessidade urgente de receber informações detalhadas para organizar o processo, considerado um 'marco da legislatura' pelo governo.

O decreto definitivo, publicado no BOE, estabelece as bases da regularização, mas os modelos de documentos para apresentação nos escritórios ainda não foram divulgados. A diretora geral da CEAR, Mónica López, explica que sua equipe acompanha de perto as informações, tentando interpretar os detalhes. A comprovação da estadia de cinco meses na Espanha, requisito para a regularização, pode ser feita através de 'qualquer prova válida em direito, desde que inclua dados pessoais que permitam comprovar a identidade'. Essa flexibilidade, embora valorizada, levanta dúvidas sobre a validade de documentos como passes de transporte, relatórios médicos ou comprovantes de registro. Como precaução, as entidades recomendam que os requerentes reúnam todos os documentos que comprovem sua identidade.

As entidades, juntamente com os serviços sociais, também terão a tarefa de certificar a situação de vulnerabilidade na Espanha de alguns migrantes irregulares, outro requisito opcional para o acesso ao processo. No entanto, não há um formulário definido, nem informações sobre os documentos que comprovem essa vulnerabilidade. O Conselho de Estado já solicitou ao Ministério das Migrações que detalhasse mais esse aspecto, conforme expresso no último decreto. A preocupação é como comprovar a vulnerabilidade, considerando a condição administrativa irregular e as circunstâncias pessoais, econômicas, sociais, psicossociais, familiares ou habitacionais que afetam a qualidade de vida ou o acesso aos direitos.

A expectativa é que os formulários sejam disponibilizados em breve no site do ministério ou na plataforma Mercurio. O Ministério já publicou alguns documentos com perguntas e respostas em seu site, detalhando escritórios, horários, telefones para agendamento e outros requisitos. Os antecedentes criminais representam um grande desafio no processo, devido à dificuldade de obtê-los nos países de origem, onde já existem longas filas nos consulados. O ministério informou que, caso não seja possível obter os antecedentes, o requerente deve apresentar um comprovante de solicitação, demonstrando que não recebeu a resposta em um mês e autorizando o Ministério da Justiça a solicitá-los por via diplomática. No entanto, as organizações ainda não sabiam se deveriam apresentar o pedido sem os antecedentes criminais.

O decreto prevê a suspensão do processo por três meses enquanto se tenta obter os antecedentes por via diplomática. A documentação que certifique a inexistência de delitos nos cinco anos anteriores à viagem para a Espanha, tanto no país de origem quanto em qualquer outro, pode gerar problemas, pois nem todos os países colaboram com pessoas em situação irregular. A ministra das Migrações, Elma Saiz, minimiza a questão, afirmando que os migrantes não são criminosos. No entanto, a necessidade de comprovar a ausência de antecedentes criminais permanece, mesmo com a falta de estimativas do governo sobre o número de pessoas que podem ser excluídas por não possuírem esses documentos. A abordagem será lidar com cada problema à medida que surgir.





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