Regras e Preparação para o Exame de Medicina

O Inep fornece informações importantes sobre as regras de identificação e a preparação para o Exame de Medicina. Os candidatos devem estar cientes de que o Exame é composto por 100 questões de múltipla escolha e que as questões estão alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.

Os participantes podem consultar o endereço exato e o número de inscrição no Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no site do Inep . O Inep recomenda levar o documento impresso no domingo, embora não seja obrigatório.

No cartão também constam as confirmações de atendimento especializado ou tratamento por nome social. As questões do Exame serão baseadas na Matriz de Referência Comum para a Avaliação da Formação Médica, que é regulamentada pela Portaria Inep nº 478/2025. As questões estão alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e às normas do Ministério da Educação.

Para garantir o acesso à sala de aplicação, os candidatos devem ficar atentos às regras de identificação e apresentar um documento oficial original com foto. Além disso, as versões digitais oficiais das cédulas também serão aceitas pela organização. Os participantes devem estar cientes de que o Exame é composto por 100 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada e apenas uma resposta correta.

As questões abordarão situações-problema e casos clínicos, que são baseados na Matriz de Referência Comum para a Avaliação da Formação Médica. O Inep recomenda que os candidatos leiam cuidadosamente as instruções e as regras de identificação antes de entrar na sala de aplicação.

Além disso, é importante lembrar que o Exame é uma oportunidade para os candidatos demonstrarem suas habilidades e conhecimentos em medicina. Portanto, é fundamental que os candidatos estejam preparados e confiantes em suas habilidades





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