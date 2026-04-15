Head Topics

Reforma no Alto Escalão: Procurador Flávio Willeman assume Casa Civil e Marco Antônio Simões vai para Chefia de Gabinete

Política News

Reforma no Alto Escalão: Procurador Flávio Willeman assume Casa Civil e Marco Antônio Simões vai para Chefia de Gabinete
Governo EstadualCasa CivilRicardo Couto
📆4/15/2026 8:22 PM
📰jornalextra
170 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 88% · Publisher: 87%

Governador em exercício Ricardo Couto promove mudanças no secretariado com a nomeação de Flávio de Araújo Willeman para a Casa Civil. Marco Antônio Simões assume Chefia de Gabinete em meio a reestruturação que visa reduzir influência da gestão anterior.

O Diário Oficial extra, publicado na noite de terça-feira, formalizou a mais recente etapa da reestruturação do alto escalão governamental, sob a condução do governador em exercício, Ricardo Couto . Dentre as alterações significativas, destaca-se a nomeação do respeitado procurador do estado, Flávio de Araújo Willeman, para a posição estratégica da Secretaria da Casa Civil .

Este cargo é fundamental na articulação política do Palácio Guanabara, conferindo a Willeman uma influência direta nas decisões governamentais. Vale ressaltar que Willeman também ocupa, atualmente, a vice-presidência geral do Clube de Regatas do Flamengo, evidenciando sua multifacetada atuação. A substituição no comando da Casa Civil impacta diretamente o círculo mais próximo da gestão anterior, liderada por Cláudio Castro. Marco Antônio Simões, o então titular da pasta, foi realocado para a Chefia de Gabinete do governador. Para viabilizar esta transição, Rodrigo Abel, considerado um dos principais aliados do ex-governador Cláudio Castro, foi exonerado de sua função anterior. A trajetória de Flávio de Araújo Willeman na Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) é notável, somando 26 anos de dedicação ao direito público. Desde 2020, ele exerce o cargo de subprocurador-geral do estado. Anteriormente, entre 2015 e 2020, atuou como procurador-assessor do procurador-geral, e de 2007 a 2014, liderou a Procuradoria de Serviços Públicos por oito anos. Sua expertise se estende ao campo jurídico-eleitoral, com uma passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), onde serviu como desembargador eleitoral no período de 2014 a 2016. Paralelamente à sua proeminente carreira jurídica, Willeman mantém um vínculo histórico e profundo com o Flamengo. Entre 2013 e 2019, durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, ele ocupou o cargo de vice-presidente jurídico, período este que abrangeu o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Atualmente, seu envolvimento com o clube se manifesta como vice-presidente geral, uma função não remunerada e de caráter honorífico, demonstrando seu comprometimento com a instituição. A influência de Willeman se estende também ao seu círculo familiar. Ele é casado com Marianna Montebello, conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Procuradora de carreira, Marianna ingressou no TCE-RJ em 2006 e, em 2015, foi nomeada conselheira pelo então governador Luiz Fernando Pezão, marcando a história como a primeira mulher a ocupar tal posto no tribunal após o período de redemocratização. Doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, ela também dedica-se à docência na mesma instituição. Sua linhagem familiar também é notável, sendo filha de Thiers Montebello, o presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM-RJ). Essas recentes movimentações e nomeações ocorrem em um contexto de amplas medidas implementadas por Ricardo Couto desde sua assunção interina na governadoria. Entre estas, destaca-se a determinação de uma mega-auditoria nos contratos e nas estruturas da administração estadual. Nos bastidores políticos, interlocutores apontam que a reconfiguração do primeiro escalão governamental visa, primordialmente, a redução da influência de indicações políticas ligadas à gestão anterior, buscando assim consolidar uma nova base de comando no âmbito do governo estadual. A articulação política, agora fortalecida com a nomeação de Willeman para a Casa Civil, sugere um movimento estratégico para direcionar a governança e as políticas públicas do estado para uma nova direção, com foco em consolidar a atual gestão e suas prioridades. A expectativa é que a nova configuração traga maior agilidade na tomada de decisões e uma articulação mais coesa entre os diversos setores do governo

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

jornalextra /  🏆 6. in BR

Governo Estadual Casa Civil Ricardo Couto Flávio Willeman Marco Antônio Simões

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciro Nogueira, que apoiou Jair em 2022, pressiona Flávio Bolsonaro a moderar discurso para viabilizar aliançaCiro Nogueira, que apoiou Jair em 2022, pressiona Flávio Bolsonaro a moderar discurso para viabilizar aliançaO cacique do PP indicou, porém, que a tendência é de compor a aliança
Read more »

Neta de Lula publica vídeo com IA que mostra Flávio Bolsonaro fazendo 'dança da rachadinha'Neta de Lula publica vídeo com IA que mostra Flávio Bolsonaro fazendo 'dança da rachadinha'Postagem dividiu opiniões entre os seguidores
Read more »

The Guardian destaca estratégia de Lula em 'plena forma' em disputa com Flávio BolsonaroThe Guardian destaca estratégia de Lula em 'plena forma' em disputa com Flávio BolsonaroO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Márcio França diz que Tarcísio é 'candidato frágil' que só finge apoio a Flávio BolsonaroMárcio França diz que Tarcísio é 'candidato frágil' que só finge apoio a Flávio BolsonaroO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.
Read more »

Governador do Rio determina auditoria em órgãos estaduaisGovernador do Rio determina auditoria em órgãos estaduaisO governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, ordenou auditorias em todas as secretarias estaduais, autarquias e fundações. Os titulares dos órgãos têm 15 dias úteis para enviar relatórios detalhados à Casa Civil e à Controladoria Geral do Estado, incluindo informações sobre projetos, contratos, servidores e licitações. Adicionalmente, Couto exonerou o secretário da Casa Civil, Marco Antônio Rodrigues Simões, e nomeou Flavio de Araujo Willeman para o cargo.
Read more »

Vice-presidente do Flamengo é nomeado secretário da Casa Civil no governo de Ricardo CoutoVice-presidente do Flamengo é nomeado secretário da Casa Civil no governo de Ricardo CoutoFlávio Araújo Willeman, que também é procurador do estado, ocupa cargo de honra no clube, sem remuneração
Read more »



Render Time: 2026-04-15 23:21:45