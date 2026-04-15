Reforma no Alto Escalão: Procurador Flávio Willeman assume Casa Civil e Marco Antônio Simões vai para Chefia de Gabinete

Governador em exercício Ricardo Couto promove mudanças no secretariado com a nomeação de Flávio de Araújo Willeman para a Casa Civil. Marco Antônio Simões assume Chefia de Gabinete em meio a reestruturação que visa reduzir influência da gestão anterior.

O Diário Oficial extra, publicado na noite de terça-feira, formalizou a mais recente etapa da reestruturação do alto escalão governamental, sob a condução do governador em exercício, Ricardo Couto . Dentre as alterações significativas, destaca-se a nomeação do respeitado procurador do estado, Flávio de Araújo Willeman, para a posição estratégica da Secretaria da Casa Civil .

Este cargo é fundamental na articulação política do Palácio Guanabara, conferindo a Willeman uma influência direta nas decisões governamentais. Vale ressaltar que Willeman também ocupa, atualmente, a vice-presidência geral do Clube de Regatas do Flamengo, evidenciando sua multifacetada atuação. A substituição no comando da Casa Civil impacta diretamente o círculo mais próximo da gestão anterior, liderada por Cláudio Castro. Marco Antônio Simões, o então titular da pasta, foi realocado para a Chefia de Gabinete do governador. Para viabilizar esta transição, Rodrigo Abel, considerado um dos principais aliados do ex-governador Cláudio Castro, foi exonerado de sua função anterior. A trajetória de Flávio de Araújo Willeman na Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RJ) é notável, somando 26 anos de dedicação ao direito público. Desde 2020, ele exerce o cargo de subprocurador-geral do estado. Anteriormente, entre 2015 e 2020, atuou como procurador-assessor do procurador-geral, e de 2007 a 2014, liderou a Procuradoria de Serviços Públicos por oito anos. Sua expertise se estende ao campo jurídico-eleitoral, com uma passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), onde serviu como desembargador eleitoral no período de 2014 a 2016. Paralelamente à sua proeminente carreira jurídica, Willeman mantém um vínculo histórico e profundo com o Flamengo. Entre 2013 e 2019, durante a gestão de Eduardo Bandeira de Mello, ele ocupou o cargo de vice-presidente jurídico, período este que abrangeu o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Atualmente, seu envolvimento com o clube se manifesta como vice-presidente geral, uma função não remunerada e de caráter honorífico, demonstrando seu comprometimento com a instituição. A influência de Willeman se estende também ao seu círculo familiar. Ele é casado com Marianna Montebello, conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Procuradora de carreira, Marianna ingressou no TCE-RJ em 2006 e, em 2015, foi nomeada conselheira pelo então governador Luiz Fernando Pezão, marcando a história como a primeira mulher a ocupar tal posto no tribunal após o período de redemocratização. Doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela PUC-Rio, ela também dedica-se à docência na mesma instituição. Sua linhagem familiar também é notável, sendo filha de Thiers Montebello, o presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio (TCM-RJ). Essas recentes movimentações e nomeações ocorrem em um contexto de amplas medidas implementadas por Ricardo Couto desde sua assunção interina na governadoria. Entre estas, destaca-se a determinação de uma mega-auditoria nos contratos e nas estruturas da administração estadual. Nos bastidores políticos, interlocutores apontam que a reconfiguração do primeiro escalão governamental visa, primordialmente, a redução da influência de indicações políticas ligadas à gestão anterior, buscando assim consolidar uma nova base de comando no âmbito do governo estadual. A articulação política, agora fortalecida com a nomeação de Willeman para a Casa Civil, sugere um movimento estratégico para direcionar a governança e as políticas públicas do estado para uma nova direção, com foco em consolidar a atual gestão e suas prioridades. A expectativa é que a nova configuração traga maior agilidade na tomada de decisões e uma articulação mais coesa entre os diversos setores do governo





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