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Reforma do Judiciário: Apoio de Fachin às propostas de Flávio Dino gera novo debate no STF

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Reforma do Judiciário: Apoio de Fachin às propostas de Flávio Dino gera novo debate no STF
STFFlávio DinoEdson Fachin
📆4/20/2026 10:54 PM
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O ministro Edson Fachin manifestou apoio à proposta de reforma do Poder Judiciário sugerida por Flávio Dino, em meio a discussões internas sobre a agenda ética e o desgaste institucional da Corte.

O cenário político e jurídico brasileiro vive um momento de intensa reflexão após o ministro Flávio Dino , integrante do Supremo Tribunal Federal ( STF ), publicar um artigo contundente no portal ICL Notícias, no qual defende a necessidade urgente de uma nova reforma do Poder Judiciário . A iniciativa de Dino, que propõe uma reestruturação abrangente para todos os segmentos do sistema de justiça, foi recebida com otimismo pelo atual presidente da Corte, Edson Fachin .

Em declarações recentes, Fachin não apenas endossou a proposta de seu colega, classificando-a como muito boa, mas também destacou que o projeto chega em um momento fundamental para somar esforços no aperfeiçoamento das instituições nacionais. Esta manifestação pública de apoio serve como um contraponto estratégico às especulações de que a provocação de Dino seria uma crítica direta à agenda ética e de autoconteção defendida pela atual presidência do tribunal. Dentro dos corredores do STF, o clima é de cautela e debate. A chamada agenda ética, encabeçada por Fachin e pela ministra Cármen Lúcia, relatora do Código de Conduta, enfrenta resistências internas. Enquanto parte dos magistrados argumenta que o ordenamento jurídico vigente já é suficiente para coibir desvios de conduta, outros avaliam que o atual clima político, altamente polarizado, torna o tema extremamente sensível, sugerindo que discussões profundas sobre o comportamento dos ministros deveriam ser postergadas para o período pós-eleitoral. Paralelamente, o tribunal enfrenta um desgaste reputacional notável, impulsionado por investigações da Polícia Federal que alcançam as esferas de poder e por conversas vazadas que citam nomes de ministros, como os episódios envolvendo o Banco Master. Tais eventos forçaram a corte a adotar posturas de blindagem institucional para preservar a imagem da cúpula do Judiciário frente à opinião pública. A proposta de Flávio Dino vai além do diagnóstico de crise; ela se propõe a desenhar eixos concretos para um redesenho normativo que garanta maior transparência e eficácia. Ao clamar por uma reforma que englobe todos os segmentos do sistema de justiça, desde a base até o órgão máximo, o ministro busca revitalizar a confiança da sociedade nas instituições democráticas. O apoio de Fachin, ao descrever a perspectiva de Dino como algo que merece aplauso e apoio, sugere que, apesar das divergências internas sobre a condução da ética e da autoconteção, há uma convergência fundamental sobre a necessidade de modernizar o Judiciário. O desafio agora reside em transformar essas intenções em medidas práticas que sobrevivam ao crivo político e aos interesses corporativos, mantendo o equilíbrio entre a independência dos poderes e a necessária responsabilidade pública que a magistratura brasileira exige nos dias atuais

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