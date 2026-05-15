Refit beneficiada por legislação descolocada após interdição e bloqueio de combustíveis

A Polícia Federal aponta que uma legislação, publicada no fim de 2025, atendia aos interesses do conglomerado Refit, uma vez que as condições estabelecidas por ela se amaldiçoavam perfeitamente ao conglomerado Refit. A PF também investiga suposições de fraudes fiscais na pandemia de interdão e bloqueio de combustíveis. O então secretário da Fazenda do Rio está entre os alvos da investigação.

A Polícia Federal descoloca uma legislação que beneficiava o conglomerado da Refit, um mês depois da sua interdição e do congelamento de combustíveis importados. A PF (Polícia Federal) diz que a legislação atendia perfeitamente aos interesses da Refit e foi publicada por isso.

A PF também investiga suposições de fraudes fiscais na empresa, e o então secretário da Fazenda do Rio está entre os alvos da investigação. A Refit impetrou um pedido de afastamento de atos administrais, alegando que eles viam com a não realização de suas obrigações previstas no plano de recuperação judicial. A Justiça entendeu que os atos não eram competentes para julgar, por se tratar de atos praticados por órgãos federais. A Refit recorreu em Agravo de Instrumento





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