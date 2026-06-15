Reedição do 7 a 1 e polêmicas marcam quarto dia da Copa do Mundo de 2026

A goleada alemã sobre Curaçao reavivou o trauma brasileiro de 2014, enquanto gesto de supremacia branca do VAR e lousa do técnico japonês geraram debates. Confira o resumo completo.

O quarto dia da Copa do Mundo de 2026 foi marcado por um novo trauma coletivo para os torcedores brasileiros. A goleada por 7 a 1 aplicada pela Alemanha sobre Curaçao, em Houston, reviveu de forma cruel a memória da histórica derrota sofrida no Mineirão em 2014.

O placar elástico e a superioridade técnica germanica reacenderam o fantasma daquele 7 a 1, com o gol de Kai Havertz, finalizando com o pé esquerdo, simbolizando um novo capítulo de tortura para o fã do futebol brasileiro. A imprensa internacional rapidamente reconectou o evento ao passado, com expressões como 'Lá vem eles de novo', famosa na narração de Galvão Bueno, tomando conta das manchetes.

A vitória categórica serviu, por outro lado, para consolidar a Alemanha como uma das principais candidatas ao título, afastando as dúvidas deixadas pela eliminação na fase de grupos da Copa de 2022. O time de Julian Nagelsmann demonstrou um futebol implacável e sem piedade, indicando que está preparado para uma campanha profunda no torneio. Além da magnitude do resultado, o dia reservou outros momentos polêmicos e curiosos.

Durante a partida, um assistente do VAR, o australiano Shaun Evans, foi flagrado realizando um gesto associado à supremacia branca, formando as letras 'W' e 'P' com os dedos. O símbolo, conhecido como 'white power', gerou debates acalorados e ampla repercussão nas redes sociais, pairando uma sombra de racismo sobre o árbitro auxiliar.

No banco de reservas do Japão, o técnico Hajime Moriyasu protagonizou uma cena inusitada: ao final do primeiro tempo, ele ergueu uma lousa com o número 45, indicando o fim dos 45 minutos regulamentares antes mesmo da exibição da placa de acréscimos. A ação, parecendo didática, chamou a atenção das transmissões. A Holanda, por sua vez, manteve sua sequência invicta com um empate sem gols contra um Japão bem organizado.

Memphis Depay começou no banco e só entrou no segundo tempo, com a vantagem já estabelecida, o que gerou discussões táticas. Já a Seleção Portuguesa exibiu um acessório curioso: todos os jogadores passaram a usar uma pulseira branca em treinos e compromissos oficiais.

O meia Vitinha explicou que se trata de uma homenagem a Diogo Jota, atacante do Liverpool e da seleção, que faleceu em um acidente de trânsito na Espanha em julho de 2025, junto com seu irmão André Silva. A África também teve seus momentos de destaque.

A Costa do Marfim venceu o Equador por 1 a 0, no Lincoln Financial Field, com gol decisivo de Amad Diallo aos 44 minutos do segundo tempo, premiando a insistência em um jogo equilibrado e com forte apoio da torcida equatoriana nas arquibancadas. Para fechar o dia, a Suécia estreou com vitória sobre a Tunísia, com gol do meio-campista Yasin Ayari.

A Austrália, por fim, protagonizou uma zebra no Grupo D ao vencer a Turquia por 2 a 0, apesar de uma enorme desvantagem estatística: os turcos tiveram 27 chutes a gol contra apenas 8 dos australianos e 63% de posse de bola, mas faltou precisão na finalização, enquanto o goleiro Beach brilhou com defesas importantes. Foi um dia de extremos: trauma revive, polêmicas extracampo, homenagens emocionantes e ovelhas negras estatísticas.

A Copa de 2026, sediada nos EUA, Canadá e México, já apresenta narrativas complexas e surpresas, misturando o peso da história com o inusitado do presente





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