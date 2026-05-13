Redução da Taxa das Blusinhas: Despesas do Consumidor Crescerem Após a Faturamento do ICMS

A medida provisóriasigned by the Government Federalabolishes the Federal taxes of 20% on low-value international purchases (below US$ 50,00) made by Brazilians. Despite the exemption, these purchases will still be subject to ICMS, state tax that varies from 17% to 20% (depending on the state).

O fim da `taxa das blusinhas` deve reduzir em cerca de 17% o preço final das compras internacionais de baixo valor (abaixo de US$ 50,00) feitas por brasileiros.

O Governo Federal assinou uma medida provisória que acaba com a tributação Federal de 20% sobre esse tipo de compra. Apesar da isenção, essas compras ainda receberão cobrança do ICMS, imposto estadual que varia de 17% a 20% (a depender do estado).

Em uma simulação com um produto de R$ 100 (US$ 20,36), a compra chega a R$ 144,58 após a cobrança da taxa das blusinhas e do ICMS de 17% calculado `por dentro`, ou seja, o próprio imposto faz parte da base de cálculo. Na prática, isso aumenta o peso efetivo da tributação. Sem a taxa das blusinhas, o valor final do mesmo produto cairia para R$ 120,48. Na prática, a economia seria de R$ 24,10 (16,7%) no preço final.

A medida provisória tem validade móvel, mas temporária. Para ser oficializada, terá de ser aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro





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TAXA DAS BLUSHINAS PROMESSA PROVISÓRIA FINANCIAMENTO IMPOSTOS

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